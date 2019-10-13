星期專論》如何看待台灣的邦交國

2019-10-13

◎羅曼（Walter Lohman）

上月二十五日，美國聯邦參議院外交委員會通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（TAIPEI Act，簡稱台北法案）。當然，這只是立法程序的第一步，但從國會山莊過去兩年來力挺台灣的表現來看，本屆國會在明年初任期結束前通過這項法案，並由總統簽署立法的機率應該很大。

台北法案授權美國總統懲罰與中華民國台灣斷交、承認北京政府的國家，或是給予獎勵以勸阻其轉投中國懷抱。儘管美國本身並未承認中華民國台灣，該法案主要提案人、科羅拉多州共和黨籍聯邦參議員賈德納（Cory Gardner），仍試圖藉此解決一個台灣在華府的許多支持者努力克服的問題，即如何協助台灣維持一定數量的外交承認。

零邦交可能性 華府須先設想

擔任參院外委會亞太小組主席的賈德納，對本案投注的心力值得肯定。不過，即使他和台灣的其他友人積極推動立法，華府還是必須開始為台灣未來失去僅存十五個「盟邦」的可能性預作規劃。

讓我們審視一下當前的現實。

首先，讓我們從顯而易見的既存事實開始—美國承認北京而非台北代表全中國的現況不會改變。美國和中國在一九七○年代建立外交關係，是美國外交政策與當時國際情勢的恆久特徵。喜歡也好，厭惡也罷，或者愛憎交雜，中國畢竟是一個大國，而且是國力與日俱增的強國。美國與中國的交往，攸關範圍廣泛的利益。美中兩國的政府必須能夠彼此對話。

其次，台灣毫無疑問是一個國家。各國政府、分析家和非政府組織（NGO）雖然是以特殊用語描述台灣的地位，但我們絕對不會忽略一個事實，就是台灣擁有明確的地理疆界、有效統治的政府、固定居住的人口，以及與其他國家交流互動的能力。無論如何，台灣具備被視為一個國家的所有要件，不會因為是否被其他國家所承認而改變。

未陷競價外交 蔡英文做得對

第三，對台灣而言，與其他國家的非官方往來，遠比正式的外交關係來得重要。我們將承認中華民國的國家稱為台灣的「盟邦」，但它們其實沒有這麼重要。例如，巴拿馬不會派軍防衛台灣，而美國雖然不是台灣的「盟邦」，卻肯定會出兵相助，而且美國自己的（真正）盟邦也會加入，例如日本。即使是在承平時期，台灣與日本、澳洲、新加坡和德國等國建立的非正式關係，也能提供遠遠超過吉里巴斯這類「盟邦」的更多協助。而且，台灣的這些友邦還能做得更多。

第四，台灣僅存的十五個邦交國到底有什麼價值？蔡英文總統做得對，沒有陷入與北京競價標購這些國家表態效忠的戰火。美國的決策者也不可能扮演這種冤大頭的角色。在公共衛生和網路安全，或是經濟發展、投資之類的領域，美台若是能攜手合作，協助這些國家，當然再好不過。此舉若能爭取到一點時間，倒也算是有意義的投資。然而，如果以為這樣就可以勸阻它們有朝一日不會與台灣割袍斷義，轉投北京懷抱，筆者只能說，最近的情勢發展已經說明一切。至於台灣剩餘邦交國中最重要的梵蒂岡，並不需要美國或台灣提供的任何援助。教廷要開發的是心靈市場，而中國的潛在信眾要比台灣多很多。

台灣總統訪美 過境非唯一理由

第五，「過境」並非在美國境內停留的唯一理由。台灣失去邦交國，最明顯的損失或許是中華民國總統失去訪問美國的機會。算了吧。我們的想像力可以更開闊一點。比照李登輝前總統在一九九五年訪問母校康乃爾大學的模式，或許可以由另外一所大學，或是某個非政府組織發出邀請函。在廣闊的西半球，肯定有一個非政府組織樂於邀請台灣的民選領袖前來參訪。

最後必須謹記在心的，是美國國會的憲法義務。正如筆者曾在本專欄裡討論過的，國會是美國支持台灣的最穩定力量。國會絕對有權通過「台北法案」。不過，也正如「台灣旅行法」通過時並未在法律上強迫行政部門加強與台北當局直接接觸，「台北法案」也不會要求美國總統照單全收。毋寧說，這項法案是一套建議和授權，賦予總統權力，並鼓勵他朝此方向邁進。

在美國，我們有「有的話也不錯」（nice-to-haves）這種說法，意謂有最好，沒有也沒關係，並非不可或缺、非要不可。台灣的邦交國便是屬於這類「可有可無」的範疇。無論如何，華府都應該幫助台灣持續鞏固壯大。國會則必須在此過程中擔任前鋒。今後的美國政府會不會像川普總統一樣支持台灣，沒有人敢打包票。在此同時，我們除了順應時勢繼續努力，也必須開始為一個沒有這些支持的將來未雨綢繆。

（作者羅曼為美國智庫「傳統基金會」亞洲研究中心主任；國際新聞中心陳泓達譯）

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