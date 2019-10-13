中市立委選情初探 國民黨力拚重新過半

2019-10-13

三位立委可望成功連任

〔記者張軒哲、蔡淑媛／台中報導〕台中市立委選情國民黨陣營評估，坊間普遍有「讓民進黨下架」的聲音，現任三位立委可望成功連任，加上現任副市長楊瓊瓔、西屯議員黃馨慧、東南區議員李中，有機會讓國民黨在台中重新「過半」，甚至創下近年來台中席次新高。

第一選區（大甲、清水等）被藍營列為艱困選區，立法院副院長蔡其昌深耕多年，藍營最後關頭徵召菜農林佳新，因是空降，加上餵狗喝酒的影片引起爭議，還需要再加把勁。

第二選區（沙鹿、霧峰等）從二○○八年以來，顏清標、顏寬恒父子總能險中求勝，民進黨與台灣基進黨合推年輕戰將陳柏惟，但顏家深耕多年，顏寬恒連任之路難度不高。

第三選區（潭子、后里等）楊瓊瓔經營數十年，本屆雖落選，藍營評估楊拉下現任立委洪慈庸的機率很高。

第四選區（西屯、南屯）藍綠基本盤差距不大，藍營認為民進黨立委張廖萬堅受前市長林佳龍提高地價稅衝擊，加上國民黨的黃馨慧深耕地方，雙方選情膠著，黃有機會翻轉。

第五選區（北北屯區）為藍營票倉，又是市長盧秀燕連任八屆立委的選區，一般認為現任立委沈智慧贏面較大。

第六選區（中西東南區）的選民結構綠稍大於藍，國民黨提名的李中是現任議員，各界評估他若能攻入中西區，總統大選又能拉抬立委選情，就有機會突破。

第七選區（大里、太平）國民黨提名廣播人莊子富挑戰何欣純，但本屆囊括六成三選票的何選情穩定，莊子富要想辦法突圍。

第八選區（豐原、東勢等）現任立委江啟臣是藍營中生代政治明星，加上選區選民結構藍大於綠，江應可過關。

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