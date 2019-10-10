日華懇會長：福島食品禁輸台 如喉嚨上的魚刺

2019-10-10

盼單獨解決 無關加入CPTPP

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本眾議員、日華懇會長古屋圭司（見圖，記者彭琬馨攝）昨出席第三屆玉山論壇並在會中發表演講，主動提及日本福島食品管制問題，希望台灣人民能早日嘗到日本安全的食品，也希望政府能盡快解決這個問題；會後古屋圭司與媒體見面會時說，食品進口限制問題如同「刺到喉嚨上的魚刺」，盼台灣方面對此事能盡量努力。

古屋圭司率二十多位跨黨派國會議員抵台參與國慶相關活動，除出席玉山論壇發表演講外，他也將率團參與國慶遊行。古屋圭司在記者會上說，這是首次有外國政要參與台灣的國慶遊行活動，他認為這是象徵台日友好的重要表徵。

古屋圭司強調，儘管目前正值日本國會開會期間，依規定議員在開會期間不能出國，但這次卻破例跨黨派來了二十多位國會議員，顯示無論執政黨或在野黨都很重視台日關係。

古屋圭司演講時主動提及台灣禁止日本福島食品輸台的禁令，同時重申日本竭誠歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日方也支持台灣加入其他國際性組織。古屋圭司表示，台灣的經濟力量很大，也是APEC、WTO成員，他認為，台灣已經具備加入CPTPP的資格，日本未來要與理念相近國家合作，推動台灣加入。

「全日本都吃福島食品」

記者會中有媒體問及，台灣對日本福島食品的禁令是否會對台灣爭取加入CPTPP有負面影響？古屋圭司強調，台灣去年進行的公投結果反對日本福島食品解禁，他對這個結果很遺憾，全日本人都吃福島縣的食品，日方通過科學方式證明福島食品對健康沒有問題，福島食品限制禁令如同「刺到喉嚨上的魚刺」，盼台灣方面能盡量努力；不過古屋圭司也表示，他不認為日本會把食品進口問題與其他問題連結在一起，希望食品問題能單獨得到解決。

談到中國在南太平洋勢力的擴張，古屋圭司表示，中國利用強大經濟優勢壓迫他國，迫使他國與台灣斷交，「我們感到非常擔憂」；他說，三年一度的太平洋島國峰會明年將在斐濟召開，他身為太平洋島國議員聯盟的會長，未來舉行峰會時，盼能針對印度太平洋安全保障問題進行討論，增加更多對太平洋島國的支援。

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