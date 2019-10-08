2020立院攻防》母雞不夠強 藍小雞要自立自強

2019-10-08

〔記者林良昇／台北報導〕明年立委大選，國民黨面臨「郭柯合」在立委席次的爭搶，親民黨所持有的總統「門票」和橘營立委提名策略動向也影響甚鉅，若總統參選人韓國瑜聲勢再不拉抬，母雞比小雞弱的情勢下，立委參選人只能靠自己，降低依賴空軍，提升硬底子陸軍實力，擴展支持者屬性，找回本來就是藍底的「郭粉」支持才是首要。

提升陸軍 擴張選票

鴻海創辦人郭台銘雖然不選總統，但仍傾向在部分選區與台北市長柯文哲的台灣民眾黨合作，派出「郭家軍」參選立委，衝擊藍綠立委選情，此外，親民黨持有的總統提名「門票」誰屬仍尚未底定，橘營在區域立委的佈局勢必衝擊藍營選情。

藍營輔選人士分析，相較於民進黨面對時代力量等泛綠小黨的爭搶，國民黨情況也許更複雜，畢竟郭台銘與柯文哲合作提名立委，在立委選舉上到底是衝擊藍營還是綠營？影響難料，終究還是得看提名人過去的政黨色彩而定。

輔選人士表示，如首位「郭家軍」代表，郭台銘與柯文哲一同在新北市第十選區（土城、三峽）力推的李縉穎，雖在柯市府工作過，但畢竟是國民黨前立委李嘉進兒子，影響泛藍基層比較嚴重，其特性可吸收到所謂「知識藍」的選票，對藍營衝擊較大。

黨內人士認為，目前韓國瑜氣勢較弱，民調低迷，如果再無法拉抬，持續「小雞扛母雞」的現況，就算黨中央已經定調未來總統、立委二合一輔選，但各立委參選人還是會評估各自選區的屬性作考量，不能再依靠總統參選人帶來的空軍效應，要以提升基層陸軍硬底子為主。

一位不願具名的立委參選人透露，過去郭台銘還有要參選總統時，部分立委參選人的策略就是不明顯站邊，概念類似「總統投韓郭都可，立委投國民黨就好」，泛藍選民也容易買單，現在郭不選，還比較擔心所謂的「知識藍」因沒有想投的總統參選人而不出來投票，連帶影響立委選情。

一位都會選區立委輔選幕僚則指出，目前他們的競選策略就是擴展支持者屬性，韓粉重要、郭粉也很重要，甚至中間選民更是主要目標，都不會去得罪誰，只有獲得對民進黨施政反感的泛藍到中間選民的支持，勝選機率才最高。

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