2020立院攻防》憂分裂投票 綠搶救國會大作戰

2019-10-08

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨二○二○大選目標「總統連任、立委過半」，總統蔡英文選情趨於穩定，但總統與立委支持度仍存在落差。黨內人士坦言，這是全國普遍性的現象，民進黨將以「護國會、保台灣」為主要訴求；部分民進黨立委參選人也指出，若行政院前院長賴清德能與蔡總統搭檔參選，對拉抬民進黨區域立委整體選情會是一大加分。

民進黨台南市第四選區立委參選人林宜瑾受訪時也坦言，即使是在民進黨的優勢選區，也存在分裂投票的現象。

她認為，若賴清德能夠出來，可有效激勵及集中泛綠選民對民進黨立委參選人的支持，對民進黨維持在中南部的選情優勢將是很大的加分。

黨內人士指出，蔡英文從五、六月慢慢爬升至今，有兩個重要原因。第一，香港議題強化台灣民眾「反對一國兩制、維護台灣民主現狀」的意識，國民黨則態度模糊，國人會選擇有冷靜、堅定特質的蔡英文連任。第二，鴻海創辦人郭台銘宣布不參選後，國民黨內及支持者對韓所謂的草包、激化極端路線疑慮和不信任未消除，蔡、韓民調對比差距越來越大。

不過，黨內人士指出，上述兩個原因只處理了總統投票，未全面延伸到國會選舉。民眾因香港、兩岸、保衛台灣民主而支持蔡連任，但可能認為「總統投給小英就夠了，立委投給其他政黨，可形成一種制衡」。此外，民進黨在去年年底全面的崩盤，體質還沒完全康復，這是分裂投票出現的基礎。

黨內人士指出，先前蔡選情態勢沒那麼明顯、甚至落後，大家覺得「先救總統再說」，現在第一步穩了，但若下屆國會是國民黨席次過半，或是兩黨不過半但柯文哲的台灣民眾黨成為關鍵少數，民進黨的政績延續與未來推動都會很困難，在政局不穩定下，蔡英文即使連任成功也會很難做。

訴求護國會、保台灣

他指出，要拉抬立委支持度，首先要讓執政的成績更被人民感受到，應強化個別立委表現和成績，其次，要建立完整論述，民進黨十月起會以「護國會、保台灣」為主要訴求，向人民溝通「支持小英連任、支持民進黨區域立委、政黨票集中支持民進黨」，是保衛台灣民主現狀缺一不可的三個步驟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法