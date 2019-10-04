韓國瑜11月訪美缺席總質詢？ 綠營批騙子

2019-10-04

〔記者黃旭磊、王榮祥、陳文嬋、黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨接見美國威爾遜國際學人中心大使尼格羅龐提，由於美國南加州大學公共政策學院USC Price院長，前天到訪高雄邀請韓國瑜赴美演講，韓國瑜昨受訪是否確定在十一月的第二週訪美？韓國瑜回答時間尚未定案，被追問屆時市政總質詢勢必要請假？韓國瑜則未回答。

何時訪美 韓︰時間尚未定案

韓國瑜昨接見尼格羅龐提，今年八十歲的尼格羅龐提曾於一九六二年來台，虧韓國瑜當年還幼齒。

新聞局長王淺秋稍後表示，美國是非常重要國際伙伴，南加大已送出邀請函，院長（Jack H. Knott）善意將增進雙方瞭解與共識，目前還沒確定行程。據透露，韓國瑜曾於私人聚餐鬆口將於十一月初訪美，但未公開證實。

韓國瑜傳出十一月將訪美，意味著總質詢期間將請假，在野黨對此痛斥騙子、公然說謊，有議員呼籲他儘快辭職；藍營則認為一切依法、依程序就沒問題，市府已上軌道，三位副市長可分擔市政工作與答詢。

民進黨市議員康裕成指出，黨團九月十八日就曾以「落跑無薪、市長無心」為題，質疑韓國瑜會落跑閃避總質詢，若真是如此，呼籲各界用選票否定無心市長。

落跑閃避總質詢 綠議員促辭職

民進黨市議員黃文益和林智鴻都說，出訪行程應該很早就規劃，不可能臨時起意，如果確定，就代表韓國瑜先前是公然說謊；陳致中更痛批訪美行程比高雄市政重要嗎？選舉造勢比高雄市民優先嗎？哪位民選市長會選總質詢時請假不見人影，根本鬼混、離譜！

時代力量市議員林于凱痛批這就是騙子，如果真如傳聞十一月出訪，應請韓國瑜先辭職，讓真的可對市政負責的市長出來接受質詢。

藍營認依法、依程序就沒問題

高市議會國民黨團總召曾俊傑表示，他並不知道韓國瑜何時出訪，但一切若合法且依照程序，就沒問題；國民黨議員黃紹庭說，市府不會因為沒有韓國瑜就停止運轉，團隊已經上軌道，可以面對總質詢。

受邀永安石斑魚節 韓不敢應允

另外，韓國瑜昨訪視永安區石斑魚產銷班第八班，與產銷班員互動交流，瞭解產業現況，隨後並著漁夫裝，抱起重達卅斤龍膽石斑，感受漁民養殖成果。漁民熱情邀韓參加下月的永安石斑魚節，但韓為了選總統可能訪美，不敢應允。

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