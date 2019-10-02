親民黨︰2020門票一定會用到

2019-10-02

〔記者林良昇、張菁雅、張瑞楨、陳璟民／綜合報導〕親民黨持有明年總統大選提名「門票」，親民黨組織部主任張碩文昨表示，所謂的「門票」一定會用到，親民黨不缺席二○二○，台北市長柯文哲是不是想選總統「我都打一個大問號」。他說，親民黨像是柯「不被尊重的盟友」，未來若由親民黨主席宋楚瑜出馬，時間也還很夠。

親民黨對明年總統大選的態度，宋楚瑜與柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平之間互動受到關注。張碩文昨表示，從今年六、七月開始，親民黨就朝二個方案著手，一是宋楚瑜參選、另一個是與盟友合作，宋也說過成功不必在他，親民黨持開放態度，合作也不一定跟政黨。

張碩文指出，今年八月柯文哲組黨後，政黨間成為競爭關係，要怎麼合作？柯還曾透過媒體放話說「橘營是不是願安排不分區到台灣民眾黨」，但這根本不可能，因為「那叫滅黨」，等同親民黨不存在。

宋參選恐擠壓民眾黨 柯︰這也沒辦法

柯文哲昨被媒體詢及，宋競選總統機率增加的話，會擠壓民眾黨的立委席次？柯回應，世上什麼事情都可能發生，這也沒辦法，你也不能去要求人家做什麼、不可以做什麼。被問到市府顧問蔡壁如說在處理親民黨市議員黃珊珊當副市長一事「比較白目」，讓宋不高興，柯表示，「會啦會啦，我會跟他解釋」；是否敲妥柯宋會的時間？柯說，不急啦，方便就好，何必一定要去追什麼時間？「老宋跟我還很好。」

王金平昨參加國際同濟會台灣總會活動受訪時表示，郭柯結盟爭取立委席次，請他推薦立委人選，他對兩人合作的態度是祝福，但因為他有很多老同事（現任立委）或老同志（國民黨黨員），都是由國民黨提名（參選立委）了，他不方便推薦。

外傳宋楚瑜有意第四度參選總統，王金平說他持祝福與尊重之心。至於是否會與親民黨合作？他說「順其自然」。

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