宋遲未回應 王陣營︰等待是最美好的事

2019-10-01

〔記者邱燕玲、陳柔蓁、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕二○二○總統大選，國民黨立委、前立法院長王金平尋求親民黨支援合作，但親民黨主席宋楚瑜至今未對外回應。挺王人士表示，大家不用急，等待是最美好的事，尤其「驚喜」是最值得的等待。

不過，王陣營也瞭解，親民黨的決定非完全操之在己，因此若宋楚瑜不借這張門票，王就會結束這場競選之旅。

民進黨、國民黨已各自提名總統參選人蔡英文、韓國瑜，先前鴻海創辦人郭台銘有意登記連署成為參選人，但最後一刻選擇放棄，現在就看王金平能否爭取到親民黨的競選門票，或是宋楚瑜決定親自上陣；台北市長柯文哲目前稱不選總統，會不會與親民黨合作參選，也要到最後時刻才會揭曉。

對於爭取親民黨的門票參選總統，王金平上週坦言「有待努力」，王陣營私下也透過代表與親民黨聯繫，但宋都未有動作。

挺王人士表示，其他人都急，唯獨王不急，真正發生的事情也不會在媒體上看到，不到最後一天、最後一秒，無法預知最後的結局；等待是最美好的事，若有「驚喜」，更是最值得、最好的等待。

根據王陣營的規劃，若能取得親民黨門票，將籌組「民主大聯盟」，整合小黨、拉抬政黨票為基礎成為總統參選人；若無法獲取親民黨的門票，王金平就將結束這場「競選之旅」。

郭台銘辦公室昨天則表示，郭台銘支持哪一位總統候選人，將待登記確定後，積極審視各候選人是否符合其中華民國派理念，再決定支持對象。

郭辦也說，郭台銘自投身政治以來，中心理念都是力挺中華民國派，以下架蔡政府為主要努力方向；日前傳出有郭台銘臉書粉絲社團呼籲支持特定總統候選人一事，郭並不知情，更非郭本意，對於粉絲這種不理性的作為深表遺憾。

台北市政府顧問、台灣民眾黨發起人蔡壁如昨在廣播受訪表示，若王願意跟他們談不分區立委名單，他們持開放立場來討論，王現在還沒退出國民黨，也說選到底，可能有自己想法，他們就尊重。

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