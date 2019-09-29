黨內拱列不分區 吳：我不能一口拒絕

2019-09-29

〔記者施曉光、林菁樺／台北報導〕國民黨內出現拱黨主席吳敦義名列不分區立委，吳昨回應，那是有人建議，他會思考，「我不能一口拒絕或接受，我會考量」。媒體追問是否列不分區第一名，未來爭取國會龍頭？他說，「通通沒有什麼第幾或第一，我目前還在思考，我究竟是不是要參與，還在考慮當中。」

吳敦義昨出席在中央黨部舉行的教師節活動，被問到前黨主席洪秀柱呼籲黨內大老應參選艱困選區立委，吳回應，「那要看你的戶籍，要看你的狀況，不一定是說那一個一定要到那裡去」。對於洪認為不分區應讓給年輕人，吳則說，都在全盤考量當中，不分區的人選也要選擇他的資歷、歷練與貢獻，他忠於中國國民黨，從來不變節的節操，能掀起支持中國國民黨更多的人。

韓列第一副主席？「不必耗費他的精力」

對於有媒體運作希望促成國民黨總統參選人韓國瑜擔任第一副主席，吳敦義表示，「現在沒有」，因為副主席兼秘書長曾永權就是首席副主席，還擔任韓國瑜的競選總幹事，「所以他（韓）不必重複了」。

吳敦義澄清，黨還沒決定總統人選時，那時還沒有特定對象，他確實曾說如果總統參選人認為有必要，可以擔任第一副主席，「但現在實際上就不必重疊了」，距離明年一月十一日投票時間緊迫，韓國瑜不可能每週出席中常會，「不必耗費他的時間與精力」。

對於鴻海創辦人郭台銘完成退黨程序，吳敦義指出，由於台北市黨部日前建議慰留郭台銘，他做為中常會的主持人，不能獨排眾議，直接說讓郭台銘離開，這是不可能的事，所以二十五日中常會備查希望慰留郭台銘，但前兩天他接收到非常重要的訊息，就是郭很盼望離開國民黨，「我們沒辦法，一定要尊重。」

蔡沁瑜︰郭不排除與國民黨立委合作

媒體追問未來郭台銘可能推出立委參選人，並幫助「台灣民眾黨」，吳說，他不可能詢問郭離開國民黨後準備怎麼做，如果是支持所有熱愛中華民國、維持兩岸和平穩定發展、造福同胞的任何一位立委參選人，「我們也不能反對，但是國民黨的立委也還需要他的關心」。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜則指出，郭與國民黨已分道揚鑣，但郭台銘不分黨派，超越藍綠，只要理念相同，立委方面不排斥與國民黨合作，也可能舉辦吳郭會來談合作。

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