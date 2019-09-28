為何急著選總統？ 韓：民意和天意

2019-09-28

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄巿長韓國瑜昨在市議會答詢時表示，去年底當選市長後沒有想過要選總統，但後來一連串的變化，他只能說是民意與天意。民進黨議員黃文益則批評，韓市長不得了，第一製造人民對立，第二製造他國與台灣對立，第三製造議員對立。

議員痛批韓製造對立

無黨籍市議員陳善慧質詢時質疑，韓國瑜市政尚未嫻熟、高雄改變還沒看到就急著要去選總統，這樣對得起市民嗎？

韓國瑜答詢表示，去年十一月底當選市長後，當初只有一個單純的念頭「把高雄的經濟衝起來」，沒有想過要選總統。但今年春節後，各種民調也好、呼聲也好、輿論也好，變化實在太快，後來有主觀、也有客觀的問題，如整個大環境、海內外，特別在民調這一塊，只要把韓國瑜三個字放上去，民調一直很高，一連串的變化，他只能說是民意與天意。

民進黨市議員黃文益則播放去年高雄市長選舉前，韓國瑜與館長對話的畫面，韓當時說「如果我做得不好，我貪汙、歪哥，做到一半溜之大吉，我怎麼對得起全國國民？」當場打臉韓國瑜，但因質詢時間結束，韓國瑜未答覆。

黃文益也質疑，韓國瑜靠選舉發大財，市長選舉補助款拿了兩千兩百萬元，選總統得票率以三十％估計，至少拿一億兩千萬補助款，一共可以拿一億四千萬補助款。

民進黨市議會黨團總召韓賜村質詢時，擔心韓國瑜的總統之路坎坷，會被雙殺，問韓國瑜：「下一次會是在何時、何地見面？」韓國瑜回說「中華民國選總統的候選人，沒有一位的競選總部放在高雄，這代表我們會時常見面。」

民進黨市議員林智鴻針對韓國瑜在三重造勢時，竟然喊出「他奶奶的」、「放馬過來，恁爸等你」。林智鴻特別點名問法制局長吳秋麗，這是否涉及犯罪？吳秋麗回答沒有。林智鴻又詢問她是否會教兒女講這些話？吳秋麗回答「我們不會教！」

林智鴻又問警察局長李永癸：「對這些話的感想是什麼？」李回答「一般口頭禪！」林接著問文化局長林思伶，會教小孩這種話嗎？林回答「我自己不會」，但強調「尊重每個人的口頭禪」！

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