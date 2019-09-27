「別再糾纏」郭台銘：吳敦義承諾處理退黨 卻言而無信

2019-09-27

〔記者陳柔蓁、施曉光、陳鳳麗／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘提出退黨申請，國民黨中常會卻在本週三通過台北市黨部決議慰留提案，並指郭台銘仍是國民黨黨員。郭台銘昨對此表達遺憾，並透過辦公室發表聲明：「吳敦義承諾會退黨，最終國民黨卻言而無信。」

郭辦指出，對於國民黨發言人表示「郭台銘依然是國民黨黨員，無庸置疑」，郭台銘先生再度表達不解及遺憾。

對於郭台銘的說法，國民黨文傳會代理主委程美華僅以「關於郭辦的聲明，目前台北市黨部正在了解中」予以回應。

郭台銘強調，廿五日一早國民黨副主席郝龍斌告知他，主席吳敦義轉達會儘速完成退黨程序，吳亦承諾會在下午中常會處理，不料最終國民黨卻言而無信。

郭台銘對此相當無奈，再次強調絕不接受慰留，雙方既已分道揚鑣，未來個人一切言行將與國民黨一概無關，從今爾後無黨一身輕，勿再彼此干擾及相互糾纏。

老虎軍團揚言投小英

下架黑郭立委參選人

挺郭台銘的老虎軍團成員也忿忿不平，製作一份黑郭立委名單，準備下架這些立委參選人出氣；至於總統選舉部分，老虎軍團團長秦瑞才透露，成員共識是不投韓，有一派更在LINE群組主張不只不投韓，且要轉投蔡英文，要讓韓國瑜來回損失兩票。

「郭台銘粉絲老虎軍團」的臉書社團昨也舉辦十大黑郭立委參選人票選活動，迄昨晚為止，前三名為孫大千、沈智慧、陳學聖。

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