高雄參訪宮廟 蔡：面對中國進逼要團結

2019-09-25

〔記者黃旭磊、陳文嬋、鍾麗華／綜合報導〕總統蔡英文昨天南下高雄參訪宮廟，重申中國最怕台灣人團結、民主自由、愈來愈強，她喊出總統要連任、國會要過半，大家要有信心一定會贏。

蔡英文在總統府秘書長陳菊、立委劉世芳、李昆澤等人的陪同下，分別參訪元帝廟與後勁鳳屏宮並上香祈福，兩地廟埕均擠滿支持者，大喊「小英凍蒜！」

「辣台派」就是「哇真派」

蔡英文說，看到「辣台派」招牌，就是「哇真派」（台語我很兇）的意思。她除了細數三年多來的政績，也重申中國步步進逼，台灣只有團結堅持一條路，中國最怕台灣人團結、民主自由、愈來愈強，她要團結所有的台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，兩千三百萬人一起守護主權，讓台灣人生活有尊嚴。她說，選舉剩下一百多天，會有很多抹黑，總統要連任、國會要過半，大家要有信心一定會贏。

陸委會副主委邱垂正日前到美國訪問，他與媒體茶敘時強調，中共近日惡意奪我兩個邦交國索羅門群島、吉里巴斯，片面宣布暫停來台自由行以及參加金馬獎等緊縮兩岸交流措施，更企圖影響台灣大選，「隨著台灣大選腳步，中共對台施壓介入選舉肯定只會增加。」

邱垂正強調，「民主」與「和平」是兩岸關係發展的關鍵詞，在美參訪交流期間，美方各界普遍肯定與支持中華民國政府兩岸政策，但也憂慮中共對台進一步施壓滲透、破壞現狀與影響選舉。

此外，陸委會昨舉辦第二屆「eye台灣win兩岸」短片競賽頒獎典禮，得獎前三名作品都是香港題材影片。陸委會主委陳明通受訪時表示，尊重評審專業判斷，但這也體現了台港人民在自由開放下的心靈契合。

對於內政部修正規定公務員若過境中國轉機，須事先申請，外界質疑是讓兩岸關係雪上加霜，陳明通強調，「交流一定要有管理的秩序，不必和現在兩岸情勢扯在一起」。

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