南投教師節表揚 林明溱公然幫韓拉票

2019-09-25

在場老師不滿 質疑縣長涉違行政中立

〔記者謝介裕、林曉雲、沈佩瑤／綜合報導〕南投縣政府昨舉辦「南投縣一○八年教師節表揚大會」，縣長林明溱在頒獎典禮致詞時，公然幫高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜拉票，引發部分在場老師不滿而錄音存證並向本報爆料，質疑「假公濟私、違反行政中立」、「表揚教師的場合變成選舉場」。

林：沒強求挺韓 別胡亂插針

林明溱昨回應，他沒有強求所有人挺韓國瑜，只表示目前若無明確支持總統候選人的民眾，能多多支持韓，希望民進黨不要胡亂插針。

林明溱在總統黨內初選時力挺「南投女婿」鴻海前董事長郭台銘，韓國瑜勝出後改支持韓，還擔任韓國瑜南投縣國民黨聯合競選總部主委。

據錄音顯示，林明溱昨在表揚大會說：「好的人選不得不推薦一下，如果沒有適當的人選，這是縣長拜託的，希望各位做個協助，投票就『蓋一下』，因為我擔任韓國瑜的競選主任委員，所以不得不利用教師節表揚活動機會推薦一下…，但在這裡不能說太多。」

有老師批評，這是一年一度的教師節表揚大會，是公務、教育場合，林明溱卻利用縣長致詞時間公然拉票，嚴重違反行政中立；最可惡的是，林明知「不可以」，卻講成「不得不」，他是縣長，在場沒有人可以逼他。

民進黨縣議員羅美玲、陳昭煜指出，教師節表揚大會不該有政治力介入，林明溱卻藉機拉票，甚至還用縣長身分拜託教師支持韓國瑜，嚴重違反行政中立。

此外，昨也傳出台灣民眾黨發起人、台北市政府顧問蔡壁如在公務群組發訊息，邀市府官員入黨。蔡壁如昨澄清，那是一個三十六人的民間友人群組，為了解決萬華街友問題而成立，成員大多是在地社區發展協會的人，唯一一個官員是前社會局長許立民。

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