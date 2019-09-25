大選門票動向 親民黨：再給宋楚瑜時間空間

2019-09-25

〔記者林良昇／台北報導〕親民黨手握明年總統大選「門票」，動向受到矚目。親民黨秘書長、立委李鴻鈞昨在立法院受訪表示，任何可能都會有，親民黨要在十月中以後才能做最後定論，請再給黨主席宋楚瑜一點時間、空間，最後一定會給國人明確的答案。

十月中以後拍板

親民黨組織部主任張碩文受訪表示，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲是他看過最有智慧的黨主席，親民黨很樂意聽聽柯陣營提出的合作方案，但「男人不要出一張嘴，有什麼就講出來，不要歹戲拖棚」。

李鴻鈞表示，從「郭柯王」醞釀結盟期間，都有人來與親民黨做一定程度聯繫，鴻海創辦人郭台銘宣布不選，前立法院長王金平、柯文哲都有透過人想和宋楚瑜聊一聊，但迄今宋還沒和王或柯見過面。

李鴻鈞指出，王金平與宋楚瑜是長期的老朋友，宋也是柯市府最高顧問，本來就長期維持一定的聯繫，親民黨預計十月中召開決策會議，嚴肅、審慎討論與誰合作，或是宋楚瑜親自上陣，請社會大眾再給宋一點時間、空間。

外傳親民黨曾對柯文哲組黨有意見，認為柯誠信比較受質疑。李鴻鈞表示，也不能這麼說，這就是柯的個性，討厭他的人就說他嘴巴管不住，喜歡他的人就說這是真誠的一面，柯在市政上還是常來請教宋楚瑜。

李鴻鈞指出，親民黨還是有主體性，畢竟親民黨也是將近十八年的政黨，要來談就是彼此互相尊重。他強調，任何可能都會有，外界說宋楚瑜已經選過四次，但不是幾次的問題，最重要的是，國家經過長期政黨輪替後，有沒有比較好才是重點，藍綠考慮的就是團結勝選，維持執政權，可是沒看到談哪個人有能力治理國家。

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