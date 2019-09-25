國造高教機出廠 蔡：航太產業三大進步

2019-09-25

〔記者楊淳卉／台中報導〕歷時三年多，我國新式國造高教機「勇鷹」原型機昨正式亮相。蔡英文總統昨於漢翔公司沙鹿廠出席新式高教機出廠典禮時致詞表示，這是國內航太產業重要里程碑，證明航太產業的三大進步，包括國防航太技術大進步、提升國內航太產業的大進步、培植國內航太人才大進步。

蔡總統任內推動「國機國造」政策，昨出席出廠典禮為新式高教機掛上「勇鷹」名牌並登機視察；總統表示，高教機勇鷹號終於出廠了。這是三年來大家千辛萬苦、克服萬難的心血成果。感謝國防部、中科院、漢翔公司及共同參與的國內廠商使命必達，完成國人對國防自主的期待。

蔡總統說，她三年多前做為總統當選人、就任前就來到漢翔。她並提到，退輔會主委馮世寬在漢翔董事長任內，就曾試圖推動國機國造，重振漢翔的研發能量，卻遭到許多阻礙無法完成。從IDF戰機後，由於沒有落實國防自主理念，戰機研發能量逐漸式微。在視察漢翔過程中，她觀察到，如果連高教機都要倚賴外購，已經式微的研發能量將會灰飛煙滅、再也沒機會回復，因此我們要扭轉形勢，堅持高教機一定要國造。

蔡總統說，雖然一路走來遇到很多困難，有很多抹黑、打擊、甚至唱衰，但事實證明，當初的堅持是正確的，努力是值得的。

美方讚漢翔年輕技師水準 世界數一數二

對於高教機出廠，蔡總統表示，這證明航太產業的三大進步。第一，國防航太技術大進步，新式高教機不論從外型設計分析、結構測試、組裝，或者是飛控軟體、空電軟體等核心技術，都是我們自行研發。

第二，提升國內航太產業的大進步，這次研發成果，中科院和漢翔也會啟動平行開發計畫，不僅將技術移轉民間廠商，提升國機國造自製率，也透過協助民間廠商完成國際認證，讓台灣製造品牌能打入國際市場，讓國內航太產業大幅升級。

總統說，第三，培植國內航太人才大進步。不久前她視察F-16購改進度，美商人員稱讚漢翔年輕技師的水準是全世界數一數二。

蔡總統說，在高教機後，還有許多國機國造計畫，此次高教機出廠，重啟國防自主大門。在歷史場合，縱使外界還有許多懷疑和抹黑及許多科技研發的挑戰，不論未來有多少挑戰，她會堅定和大家站一起克服難關，再創光榮。

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