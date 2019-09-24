從中國奪邦交看選情》藍委︰斷交讓民進黨撿到槍

2019-09-24

內政失能 比較難凸顯出來

〔記者林良昇／台北報導〕中國近期連斷我國邦交國，加上先前中客禁來台等，綠營指中共實施「介選」計畫，影響台灣大選。有國民黨立委認為，沒有所謂介選計畫，民進黨是「牽拖」，掩蓋兩岸、外交上的無能；也有國民黨立委認為，選前斷交是讓民進黨「撿到槍」，不利於國民黨將焦點放回到蔡政府的內政失能，不利國民黨選情。

我國上週連斷索羅門群島、吉里巴斯，據國安團隊與多國情資，中國領導人習近平主導預算無上限的「台灣介選計畫」，在各層面全面打壓台灣，介入台灣選舉，強挖台灣南太邦交國即計畫一環。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，不歡迎包括中國大陸、美國等任何國家介入我國選舉，到底有無所謂「介選計畫」，國安單位應該具名出來說清楚，如果沒有的話也要澄清，不能任由執政黨操作成選戰議題。

只會推責任 民眾不會接受

國民黨立委陳學聖認為，中共不可能有所謂「介選計畫」，我國已多次政黨輪替，民眾眼睛很雪亮。民進黨打算在選戰中打「仇中保台」議題，是一貫作法，希望民進黨「不要牽拖」。

國民黨立委沈智慧表示，蔡政府沒有維繫好邦交國是自己的問題，不能都推給「老共的陰謀」，為了選舉把什麼事都賴到別人身上，民眾不會接受。

曾銘宗預測，近期可能還會有斷交潮，如果再斷交下去，對民進黨選情有利，但民眾必須看清楚蔡政府的操作越來越激進，反讓中華民國的主權象徵越來越小。

國民黨立委林為洲認為，斷交是讓民進黨「撿到槍」，內政的失能比較難凸顯出來，都被外交、兩岸、主權議題掩蓋，對藍營選情並不有利；如果最後零邦交，中華民國在國際上就會消失，不希望這樣的事情發生。

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