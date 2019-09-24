韓國瑜：挖石油誰說的 蘇揆：睜眼說瞎話

2019-09-24

〔記者葛祐豪、吳俊鋒、邱燕玲／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年選前曾提到太平島開發石油，議員高閔琳昨天質疑：「挖石油的預算到底編在哪裡？」豈料韓竟回嗆：「挖石油請問誰說的？有白紙黑字嗎？」高事後怒批韓「裝傻、耍賴」，蘇揆也諷刺：「睜眼說瞎話。」

議員批韓「裝傻、耍流氓」

去年高雄市長選舉期間，韓國瑜曾數度公開提出「在南海太平島開發石油」的想法，認為能有效解決高雄的負債問題，前提是行政院及南海周邊國家要同意，不過，在正式的選舉公報中，韓並未將挖石油列入。

韓國瑜昨天率市府團隊到議會，進行明年度總預算說明會。民進黨議員高閔琳質疑，韓國瑜提出的重大政策，「不管是摩天輪、不管是挖石油，不管是青年創業基金一百億元，有沒有在你編列的總預算裡面？挖石油的預算到底編在哪裡？」

韓國瑜聞言怒回：「挖石油請問誰說的？今天把這個話講清楚，誰說挖石油的？」高回說：「您自己的競選政見！」韓竟說：「我競選政見有白紙黑字嗎？」剛好此時鈴響，主席裁示時間到了，結束雙方唇槍舌劍。

高閔琳事後批評，人不要臉天下無敵，韓市長回答不出問題，竟裝傻、耍賴、耍流氓，真是百年難得一見的政治奇才，令人瞠目結舌。

記者查證，韓國瑜是在去年八月十二日，參加高雄榮美教會舉辦的「青年與市長參選人座談會」，提出高雄有太平島這個寶貝，幾十年沒被開發，可將其變股票上市公司，「開發石油、可燃冰等礦產和漁業」，由市府作莊開發，相信外債就能一筆勾消。

去年十一月十九日的高雄市長選舉電視辯論會上，韓國瑜又提到太平島石油，強調：「既然太平島隸屬於高雄市管轄，如果有朝一日太平島開採了石油，高雄市政府一定要分一杯羹。」

市府：從未列入政見白皮書

高雄市新聞局長王淺秋昨傍晚澄清，韓國瑜從沒有將南海石油開採列入政見白皮書，也沒說過由高市府主導石油開發，不管是採「石油」還是「醬油」，「從來沒有！」韓僅在一次政策討論會的過程中，提及可讓高雄市增加財源的可能性，南海資源開發是選項之一；硬要說韓市長主張靠採石油發大財，從過去到現在都是惡意扭曲。

對於韓國瑜昨反質疑市議員：「誰說的？」還反問：「有白紙黑字嗎？」行政院長蘇貞昌諷刺說：「睜眼說瞎話，這是最好的例子。」民進黨立委王定宇也在臉書發文，附上韓去年競選期間發表政見時提到太平島開發石油的影片連結，怒批「無賴態度」，嘲諷「草包升格為詐包」。

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