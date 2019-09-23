郭柯王有續集？ 柯：凡事都再談

2019-09-23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲均未參與總統參選人連署，外界關注「郭柯王聯盟」是否還有續集。對此，身兼台灣民眾黨主席的柯文哲昨僅說「凡事都再談嘛」，並透露「從郭台銘先生宣布不選到現在，我還沒有見過他」。

自曝郭不選後 還沒見過面

民眾黨昨舉行首波立委提名記者會，柯文哲會後受訪時被問及民眾黨是否也會支持王金平？柯低調表示，這種重大題目不能在這裡隨便回答，「當時是大家一致支持郭台銘選，現在如果情形不一樣，大家再討論。」

媒體追問郭柯王還有續攤嗎？柯仍沒有正面回應，再次強調還是大家討論看看再講，現在沒有辦法一下子回答問題。柯說，「當時郭台銘退選對我們來講也是shock（震撼）」，郭台銘有事先告知，自己當時回應，有句閩南話叫做「緊事緩辦」，意思就是說這種重大決策，如果大家都在震盪，就先各自沉澱一下，再重新坐下來討論，這樣會做出比較穩定的決策，「從郭台銘先生宣布不選到現在，我還沒有見過他」。

柯表示，現在台灣的困境，絕對不是換個總統可解決，像王子公主過著幸福快樂的日子；更重要的是需要明治維新、一個政治文化的改變，如何讓財政紀律、務實、法治、講究數據、講究效率，這種文化在台灣徹底實踐，恐怕更重要。

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