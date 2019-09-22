駁「踏實外交」變「踏死外交」呂：韓用語粗鄙 完全外行

2019-09-22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣五天內失去兩邦交國，高雄市長韓國瑜質疑蔡政府「踏實外交」變成「踏死外交」。對此，前副總統呂秀蓮昨出席「非核亞洲論壇」痛批，任何一個要做國家元首的候選人，用語不能越來越粗鄙，會用這種語詞代表「完全外行」。

呂秀蓮批評，完全不懂的人講那樣粗鄙的話，然後說要來領導台灣，把國家「當成什麼」。斷交事件全民都要負責任，如果政府和全民不一起反省，可能會面臨零邦交狀況。

呂秀蓮認為，會造成今天情勢，要檢討的太多，例如國家認同混亂，國名、國號讓外國人「霧煞煞」。還有統獨紛爭造成國內不團結，主張中華民國的，應該對加入聯合國積極努力，卻又不努力。

呂秀蓮質疑，每次斷交若剛好是民進黨執政，很多愛護中華民國的人都在冷嘲熱諷，「難道斷交的不是斷中華民國的邦交？」要當國家領導人須有這樣的體認與決心，「現在都在因循苟且，朝野都要深刻反省」。

此外，呂秀蓮在「非核亞洲論壇」公開演講時談及，日本三一一福島核災發生期間，她去日本看過核災事故，體會到政治沒有那麼重要，人類福祉比較重要，後來就放棄參選總統，這次會出來參選，是為了解決許多問題。

呂指出，權力掌握在好人手中就會很好，掌握在不懂的人手中，那樣就是不好，世界許多領導人都在追求自己權力，忽略世界正在毀滅當中，「不管有沒有當選總統，絕對反核四到底」。

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