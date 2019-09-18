因應外交圍堵 蔡提三不變

2019-09-18

〔記者蘇永耀、鍾麗華、施曉光、沈佩瑤／綜合報導〕南太國家索羅門群島受中國利誘於前天與台灣斷交，面對外交圍堵，蔡英文總統昨表示，儘管中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，但台灣誠心誠意對待朋友的態度、維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場，以及台灣人民希望參與國際的決心均不會改變。

總統除提出「三個不變」，也強調繼續推動互助互惠的「踏實外交」，不做華而不實的承諾，也不會亂開空頭支票。

蔡總統出席「中美洲獨立一九八週年紀念酒會」時表示，在中國的威脅利誘之下，我們失去了一個友邦。這幾年來，中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，希望台灣屈服，接受「一國兩制」。她已經說過，「這是不可能的」。

總統強調，台灣誠心誠意對待朋友的態度不會改變，維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場不會改變，台灣人民希望參與國際的決心不會改變。

中國國台辦則表示，民進黨當局所稱的金錢外交、政治打壓說法，完全是自欺欺人的謊言，目的是轉移視線，企圖在國際上離間生事。陸委會回嗆，中共在我大選前惡意操作，過程已遭國際媒體揭露，北京確實以「大撒幣的金錢外交」，凸顯中共欲蓋彌彰、圖謀不軌的惡劣行徑。

馬批斷交總統 府回擊︰幫中助威

前總統馬英九在臉書上表示，過去他執政八年，只有失去一個甘比亞，但原因是甘國領導人的問題，不是中共挖角，所靠的就是「九二共識」所建立的兩岸互信，蔡總統如果還是執迷不悟，未來只有頂著「斷交總統」之名，走入歷史。

總統府發言人丁允恭回應表示，馬作為前任元首，卻未能捐棄政黨鬥爭的思考、團結一致對外，反而為中國以外交挾制台灣民主的圖謀助威，令人遺憾。

台索斷交 柯︰哇！ 省下好多錢

對於台索斷交，台北市長柯文哲受訪強調，第一個反應是「哇！省下好多錢」，第二點，這對台灣的實質存在也沒有影響。

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