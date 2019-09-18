台索斷交 美批中「改變兩岸現狀」

2019-09-18

〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣與索羅門群島斷交，牽動區域情勢。美國在台協會（AIT）昨對此表示「美國深感失望」，並批評中國改變兩岸現狀，破壞區域穩定，「美國支持包括台灣外交關係和國際空間在內的現狀」，這對維護區域和平穩定至關重要。美國聯邦參議院外交委員會主席里施等多達十位參眾議員也發聲挺台。

索羅門群島在中國重金利誘下決議轉向，台灣也宣布斷交。索羅門群島在太平洋具戰略地位，此次斷交事件重挫美澳聯盟，將牽動後續區域情勢。

AIT表示，美國對於索羅門群島近期決定放棄與台北數十年的外交關係，轉向支持北京，「深感失望」。AIT並警示，與中國拉近距離的國家，大多是出於對刺激經濟成長與基礎建設發展的期待，但從長遠來看，往往最後讓自身發展狀況每況愈下。

AIT並再次肯定台灣是一個可靠的夥伴與世界上的良善力量。AIT強調，美國將繼續支持台灣，特別是擴大對全球挑戰的貢獻。AIT也批評，中國積極運作改變兩岸現狀，包括誘使各國停止與台灣的外交關係，而這「都是有害的（harmful），也破壞了區域穩定」。

AIT批評，中國破壞了幾十年來實現和平、促進穩定與發展的框架，美國支持兩岸維持現狀，這個現狀包括台灣外交關係和國際空間，這對維護區域和平穩定至關重要。

參院外委會聽證會 列重要議題

參議院外交委員會主席里施說，對索羅門斷交至為失望，而這將成為週三參院外委會「美國印太政策：香港、盟友與夥伴」聽證會重要議題，該聽證會也邀請國務院亞太助卿史迪威出席作證。

外委會亞太小組主席賈德納則說，索羅門群島決定與台灣斷交是重大且令人遺憾的錯誤，此決定應撤回。參議員魯比歐說，他將開始尋求斷絕與索羅門群島關係的方法，包括可能終止財政援助、限制取得美元及與銀行往來等。賈德納與魯比歐也再次倡議「台北法案」，呼籲參議院應即刻審議並通過。

參議員克魯茲、史考特，眾議員麥考爾、游賀、岡薩雷斯，「國會台灣連線」共同主席迪馬里與夏波等人，也分別發表聲明或評論，強調美國應加倍強化台灣安全以對抗中國侵略，「台灣是可信賴的夥伴，也是印太地區重要民主夥伴，美國將持續與台灣及該地區其他民主盟友站在一起。」

另，澳洲外貿部發言人與澳洲駐台辦事處昨表示，澳洲尊重索羅門政府依據主權做出自己的決定，「這將不會改變我們密切的雙邊關係」，澳對於其他國家的外交關係選擇，不會採任何立場。

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