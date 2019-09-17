民眾黨官網當機 柯文哲稱遭駭

2019-09-17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨強調招收黨員採雲端作業，沒想到官網十五日晚間上線才兩小時就當機，目前暫時關閉網頁進行維護。黨主席、台北市長柯文哲昨受訪稱是被駭客入侵，喊著要報警；民眾黨發言人陳思宇也透露已掌握特定IP，但至昨天晚間卻沒有進一步動作。對此，陳思宇昨僅重申，相關證據持續收集中，官網預計三天內重新上線。

柯喊要報警 卻遲未動作

陳思宇昨出面說明，官網前晚九時正式上線，一小時內就完成約一千五百位黨員申請，到了晚間十一時發現流量暴增廿到卅倍，緊急了解發現，有特定人士大量輸入手機號碼，產生系統驗證碼，因此暫時關閉網頁，預計三天內重新上線。

柯文哲昨受訪直言「就是駭客入侵當機」，駭客用網站在發簡訊，也代表網站開張第一天就被駭客幹掉了。至於是否覺得被陰謀性針對，柯苦笑說，這沒有辦法啊，不能期待每個人都善意，不過還是要有能力去抵抗。

不過黨員認證涉及個資，如今有駭客入侵，柯文哲昨強調，當然要報警處理，他的態度是該怎麼做就怎麼做。陳思宇也坦言已掌握特定IP，不排除採取法律途徑。

但當媒體追問何時行動，否則外界質疑是自導自演衝聲量？陳思宇昨僅數度說「入黨應該是你情我願，甚至理念契合，價值認同才會來，並沒有天生就假設入黨是為了惡意攻擊」，已收集相關證據，有進一步決定會儘快對外說明。

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