政策利多 藍委：開逾千億支票 效果有限

2019-09-16

〔記者林良昇／台北報導〕行政院釋出多項利多政策，遭國民黨批評為明年大選前的政策買票，不過，國民黨立委也認為，民進黨已執政三年多，有些補助是因為施政不力而造成，民眾不會因為政府在選前釋放利多而改變對民進黨執政三年多的既定印象，對選情的影響有限。

國民黨批評行政院長蘇貞昌自上台以來肆無忌憚政策買票，國民黨主席吳敦義更批蘇貞昌為了明年總統及立委的大選，花全民的錢不手軟，不到半年增加政府開支八百億元以上，應改叫「散財童子」，並責成立法院黨團於總質詢期間強力監督。

難改變人民對綠執政三年多既定印象

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，從今年四月份到現在，行政院開出的政策買票早就超過一千億元，為了選舉打壞政府財政，但對民進黨選情的效果有限，如同去年一一二四大選前，前行政院長賴清德也這樣做，民進黨仍慘敗。

曾銘宗指出，就算行政院近期釋出多項利多政策，但蔡英文總統的不滿意度還是過半，支持度上升是靠統獨爭議和香港「反送中」，代表民眾不會買單，效果不大。對於提升人民福利的政策，國民黨贊成，但會質疑為何在選前才要開支票？將讓全民了解民進黨的基本用意就是為了選票。

國民黨立委林奕華則說，民進黨一向很會用政府資源選舉，釋出補助，有些是固票、有些是止血，有些則是拋出建設。

林奕華指出，建設絕對是好的，但對選票影響有限，因為建設根本還沒看到，會有芭樂票或蚊子館的疑慮；而補助是執政優勢，確實會對選情有部分效果，不過，有些補助是源自政府的施政不力，例如旅遊業、觀光補貼就是一例。

國民黨立委沈智慧強調，如果觀光業蓬勃，業者也不需要補貼，甚至可以賺更多；民眾三年多來的日常感受最重要，民進黨的政策失當讓民眾銘記在心，選前臨時抱佛腳的政策利多效果有限，民眾已經有既定印象，不會因為選前的作為改變。

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