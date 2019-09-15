拜廟被韓酸沒人 蔡秀照片反擊

2019-09-15

〔記者張菁雅、蔡淑媛、唐在馨、丁偉杰、林宜樟、蘇永耀／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天到台中造勢連跑二十一座宮廟，被提名後與台中市長盧秀燕首場同框，致辭卻譏「蔡英文拜廟拜到沒人」。蔡總統昨晚在臉書PO出白天在台南參訪時，被人潮包圍到看不見身影的照片，強調「就讓照片說話」。

韓國瑜昨天在台中跑廟造勢，第四場到北屯信仰中心之一的紫微宮，獲總統提名後首度與盧秀燕合體同框造勢，一百八十坪的廟埕卻沒站滿人，人潮最多時，廟埕也只站了四分之三。韓致辭時說「我都不好意思講，蔡英文拜廟拜到沒人」，反觀「自己來拜，每個人眼睛炯炯有神，期待改變，充滿熱情。」

蔡英文昨午由民進黨嘉義縣立委蔡易餘等人陪同到太保市水牛厝玉皇宮參拜、贈匾時，熱情鄉親擠滿廟埕，搶著與她握手，高喊「總統加油、小英凍蒜！」她受訪時笑回：「他（韓）大概沒參加過我的拜廟行程」，並意有所指的說，「一天走廿幾個行程，能有多少實質互動，滿存疑的！」

蔡總統昨晚在臉書發文表示，不必在意無謂的政治口水，應該在意的是，如何一起提升台灣的政治文化。她說，政治人物必須帶著誠意與人民溝通，不管人數多少，「我都會認真面對」。

台中市議員曾朝榮批評，韓國瑜造勢的「韓粉越來越少」，韓應該心知肚明自己票房下跌，只好靠亂打蔡總統掩飾自己看到人潮不多的心虛。

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