韓重提發財外交 蔡辦：缺乏專業準備

2019-09-13

〔記者葛祐豪、黃佳琳、蘇永耀／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨繼續國政直播，針對外交議題，他批評蔡英文總統的外交成績不及格，並重提「發財外交」，解釋就是「經貿外交」、「裡子外交」。

蔡英文競選陣營回應，韓市長的外交觀就是「三個沒有」，沒有國家主體、沒有專業準備，也沒有國際宏觀，這種談外交的層次，對照韓市長全國敬陪末座的城市治理能力，實在一點也不出人意料。

韓國瑜昨天直播也發生一段插曲，直播訊號不穩定一直中斷，韓粉留言直呼「很卡」，韓國瑜事後也說「是天然卡還是人為的？」

韓國瑜昨天直播談外交，主題是「富國利民，不拚面子拚裡子」。韓批說，蔡政府外交讓人捏一把冷汗，成績交出來笑死人，邦交國從二十二個變成十七個，自由貿易協定的簽署是○，對台灣出口造成重大壓力。韓又批，有七個駐外單位被降一級，最近又傳出索羅門可能跟台灣斷交，蔡英文的外交成績非常不及格，而且愈走愈窄、愈走愈危險。

韓：面子、裡子誰重要？

韓國瑜說，他當時提出「發財外交」，很多人說很土，其實應該叫經貿外交，還說面子、裡子哪個重要？

蔡英文競選陣營發言人廖泰翔回應表示，觀察韓市長的談話，無論是重金收買台灣邦交國，或是施壓國際企業更改我國名稱、國際組織參與受到打壓等等，韓市長絕口不提出手欺負台灣人、打壓台灣的中國，卻反過來怪罪台灣人膝蓋不夠軟，怪自己政府「兩岸政策」不對，這樣的觀念要辦外交，根本是拿國家開玩笑。

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