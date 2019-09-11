施政報告前郭柯會 柯挨批無心市政

2019-09-11

〔記者楊心慧、郭安家、沈佩瑤、陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，台北市議會國民黨與民進黨團均認為，柯成立台灣民眾黨，多位幕僚涉入組黨、選舉，黨政不分，要求柯說明黨政分際，若市府官員、幕僚要參選立委，就應辭職。但面對無心市政的批評不斷，柯仍不在意，今天一早六點，將先和鴻海集團創辦人郭台銘合體，一起到新竹城隍廟參拜。

幕僚涉入組黨、選舉 議員要求辭職

對此，市議員簡舒培昨直言，柯根本無心市政，「難道施政報告是要報告組黨過程嗎？」市議員游淑慧也批評，難怪柯是連任市長中排名最後一名，並狠酸柯「為了蹭郭，為了寄生郭，堂堂一個台北市長趕上門去應徵競選總幹事」。

陳思宇︰上班前聊一聊 順其自然

對於郭柯二度合，民眾黨發言人陳思宇昨受訪表示，因市長是新竹人，想說上班前聊一聊，順其自然，下車就直接進去參拜，出來各自解散。

張茂楠︰外界質疑用市府資源做黨務

台北市議會民進黨團總召張茂楠表示，民眾黨沒黨部，不少黨員為市府人員，頻遭外界質疑利用市府資源做黨務之事；柯是黨主席又是市長，必須向大眾清楚說明黨政如何分明。

應曉薇︰不能公器私用到如此地步

國民黨團書記長應曉薇表示，柯說不選總統，卻全國趴趴走，台北現在百業蕭條，需趕緊解決，柯當市長第五年了，大巨蛋還在擺爛。市府多位事務官、政務官被暗示去選立委，她痛批，「市長不能公器私用到如此地步，要推舉他們去選立委，就該請辭，不能領公帑又去做私人政治活動」。張茂楠也表示，「學姊」黃瀞瑩現在仍是副發言人，一旦成為參選人，就須說清楚分際在哪，領公家的錢，卻做私人選務行程是不對的。

柯：絕對比其他政黨不會用公家資源

柯文哲昨受訪表示，不分區比較簡單，大家放心，還是很認真在做市政，絕對比其他政黨不會用公家資源。過去馬英九也當市長兼黨主席，或是蔡英文當總統兼主席，只要一比較，不是比爛啦，但禁得起考驗。

蔡宜芳將辭職 黃瀞瑩尚未決定

被點名可能參選立委的市府幕僚蔡宜芳表示，既然有意願投入選戰，就會準備好勇氣和決心，「我近期會遞辭呈，不會造成社會局長官及市長的困擾」，希望議員們針對市政議題和政策討論，別模糊焦點抹殺市府對市政的用心。

黃瀞瑩表示，目前尚未做任何決定，也盡力在副發言人的職位上扮演好該做的角色，未來若有任何決定，都會循規定辦理，不會有公私不分的情況發生。

賴香伶、林崇傑：參選意願很低

外界點名勞動局長賴香伶、市府副秘書長陳志銘、產發局長林崇傑等柯愛將。柯文哲昨證實已徵詢過賴等人，但順序怎麼排還要討論。不過賴香伶、林崇傑皆稱「意願很低」、「沒有要參選」；陳志銘因出國受訓，無法取得回應。不過，市府秘書長張哲揚已確定近期將退休，接任民眾黨秘書長。

另，仍具民進黨籍的北市府市政顧問張幸松昨晚受訪表示，已向市長兼民眾黨主席柯文哲自我推薦，代表民眾黨參選下屆第八選區（文山、南中正）立委。

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