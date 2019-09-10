地方人脈、作戰系統還在 搶攻非執政縣市 民進黨戰略補強

2019-09-10

〔記者楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕民進黨在二○二○大選喊出「總統勝選、立委過半」兩大目標，但去年九合一大選失守僅剩六個執政縣市，選戰上如何在非執政縣市搶攻、補強？民進黨秘書長羅文嘉受訪表示，有執政的縣市當然會佔優勢，但執政有優勢也有包袱，總統大選整體拉抬不會因為是否執政有太大差別；至於區域立委選戰，九合一大選後，地方的人脈、作戰系統都還在，關鍵是民進黨整體信心、氣勢都有重新回來。

羅文嘉說，與去年底、今年初相比，民進黨現在的整體政黨支持度和看好度都向上提升，情況好轉很多，但仍沒有二○一六年高點的狀況好。現在距離大選還有四個月，四個月可以改變很多事。

羅文嘉指出，例如郭台銘若參選總統，郭台銘的立委選戰如何配合？國民黨的立委參選人是要和郭還是和國民黨總統參選人韓國瑜綁在一起選？都會影響立委選情；而泛綠的其他黨會推多少人？選區狀況如何？也會對選票造成影響。

羅文嘉指出，民進黨執政縣市由縣市首長為地區指揮官，沒有執政的縣市則是由上次有執政的縣市長為首，例如中部就是前台中市長林佳龍負責等。在民進黨沒有執政的縣市，九合一大選後，一些人脈、作戰系統還是存在，這些都是基礎，關鍵是民進黨整體信心、氣勢都有重新回來。

羅文嘉說，去年大敗有很多因素，有些是戰略、戰術層面，因此要調整。例如先前網路假訊息、網路風向社群影響力，這幾個月也要補強。去年大家對執政的不滿和冷感、年輕人對民進黨信心不足和失望，這幾個月都做了補強。

另，為說明政府施政績效，並強化社會專業團體的支持，蔡總統昨晚出席「台北律師公會一○八年度律師節慶祝活動暨會員大會」，細數司改成績，強調現在是司改關鍵時刻，希望大家一起努力。

蔡英文稍早接見「社會工作專業人員」時表示，政府推出了兩大措施，第一，是逐年充實社工人力，到明年底預計將會增加超過三千名人力。第二，是全面調高社工薪資。明年起，公部門的社工同仁依工作性質，將會加薪一千五百多元到三千元不等。

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