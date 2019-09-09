蔡籲用選票「捍衛主權與民主」

2019-09-09

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕總統蔡英文昨至南投縣埔里鎮地母廟參拜，對於明年二○二○總統、立委選舉，她強調事關台灣民主、自由、主權、生活及尊嚴能否延續，呼籲台灣人民要保護這些得來不易的珍貴基礎，台灣才能繼續發展得愈來愈好。

蔡拜埔里地母廟 民眾喊凍蒜

蔡英文由立法院長蘇嘉全、民進黨主席卓榮泰等人陪同，至全國地母信仰中心埔里鎮地母廟參拜，現場支持民眾不斷高喊「凍蒜」，蔡英文也開心與群眾握手及比讚致意，感謝熱情相挺。

由於大選只剩四個多月，蔡英文也對民眾喊話，強調明年選舉攸關台灣民主、自由與生活能否延續下去。她也詢問民眾「需不需要捍衛我們的主權、民主、自由與台灣人的尊嚴？」如果答案是肯定的，就一定要選給蔡英文，立委選舉也要支持民進黨推出的烏溪線現任立委蔡培慧與濁水溪線水里鄉長陳癸佑。

蔡英文說，為了不讓中國打壓影響觀光產業，去年政府推動暖冬方案，全台許多民眾受惠，因此今年九月起再推秋冬旅遊補助方案，希望全台灣民眾都能到處走走看看、一定要到好山好水好物產的南投來觀光，她也會常來南投。

蔡昨天也到南投日月潭，她表示，明年大選民進黨競選主軸是「二○二○，台灣要贏」，盼團結一致拚勝選，讓台灣更好、讓台灣走向世界，像網紅蔡阿嘎在大聯盟「大都會台灣日」開球，現場播放她穿大都會球衣致詞的影片，讓全世界更了解、熟悉台灣，「這就是台灣走向世界的一部分」。

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