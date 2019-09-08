穩固邦交 蔡總統明晤索羅門外長

2019-09-08

〔記者李欣芳、彭琬馨／台北報導〕台灣與南太平洋友邦索羅門群島的邦交近來受到高度關注。索國外交部長馬內列預定今天抵台訪問，據指出，蔡英文總統明天將在總統府接見馬內列。黨政相關人士昨表示，這是我們全力鞏固邦交，也與國際協力區域穩定的努力展現。

民進黨立委王定宇昨在臉書表示，最近有外媒釋放索羅門可能與台灣斷交並與中國建交的消息，不過，馬內列今早將抵台，這會是台索兩國邦交穩定的訊號。王指出，最近的台索邦交問題，經研判，應該是親中派在釋放訊息炒作，企圖對索國總理蘇嘉瓦瑞施壓。

另外，根據索羅門群島媒體「島嶼太陽報」的報導，馬內列此行訪台，索國希望台灣協助發展交通基礎建設計畫。據了解，我政府可望與馬內列洽談雙方具體合作事宜。

黨政人士指出，過去幾年中國積極經營中南美、太平洋地區，除了是針對台灣的外交打壓，更重要的是將此布局視為海外實力擴展的部署，包括在軍事層面，也成為這些國家與區域的安全威脅。例如在多米尼克設置大型雷達站，非洲的吉布地設置軍事基地等。

外交部昨也發布新聞稿表示，馬內列夫婦一行共五人自八日起至十二日訪問台灣，馬內列將晉見蔡英文總統、會晤外交部長吳釗燮。外交部說，此為馬內列五月出任外交部長後首度訪台，對於深化台索邦誼及友好關係具有重大意義。

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