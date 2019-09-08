《台中》托嬰、幼享補助 小英催婚：勇敢生小孩

2019-09-08

〔記者許國楨／台中報導〕總統蔡英文昨天參拜台中東區樂成宮，巧遇廟方舉辦未婚男女聯誼活動，她上台致詞歷數執政三年多來的政績，提及現行托嬰、托幼政策時表示，為了降低年輕人生兒育女負擔，政府已經有多項實質補助，希望大家趕快結婚，勇敢生小孩，國家一定會照顧未來下一代；參加聯誼的年輕人不禁露出會心一笑。

參拜樂成宮 巧遇未婚男女聯誼活動

昨天是樂成宮第十二年舉辦月老慶生締佳緣活動，現場來了許多未婚的年輕男女，立委黃國書說，相信有總統加持，一定都會配對成功；蔡英文則表示，很高興見證這場活動，現場有兩百對男女，她也代表國家祝福大家幸福永遠、一定成功。

降低養育負擔 蔡：國家照顧下一代

蔡英文說，「有人問我是不是（台中）選情告急？我覺得選情算穩」，是因為台中的發展攸關台灣未來發展，所以她特別關心、在意台中的建設，尤其執政三年多來，每天都戰戰兢兢，努力改革，替台灣未來的十年打下很好的基礎，最近成果已慢慢呈現；目前國際情勢詭譎多變，但經濟仍是穩定成長，今年的經濟成長率甚至是四小龍第一，還被國際評比機構評比為四大創新王國之一，我們會繼續努力，讓台灣發光發亮。

蔡英文補充，經濟成長後就可加薪減稅，尤其今年報稅時大家應該都對減稅很有感；長照二．○的預算要成長到四百億，足足是以前的八倍；此外，政府也讓年輕人能無後顧之憂，無論托嬰或托幼都有補助，降低年輕人養兒育女的負擔，希望大家趕快結婚，勇敢生小孩，由國家照顧未來下一代。

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