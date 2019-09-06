吳郭會無望 郭營：917前沒時間

2019-09-06

最後公民連署申請期限緊迫 連找副手都來不及了…

〔記者陳柔蓁／台北報導〕九月十七日前國民黨主席吳敦義與鴻海創辦人郭台銘的「吳郭會」確定會不成了！郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨指出，參選總統最後公民連署申請期限是九月十七日，現在時間緊迫，連找副手都來不及了，郭若要與黨主席吳敦義會面，九月十七日前都沒時間。

郭營火力越來越強 嗆韓批蔡

隨著時間逼近，郭台銘陣營近來的火力也越來越強。對於高雄市長韓國瑜批評郭台銘有三百位律師，以至於大家不敢「黑郭」、只敢「黑韓」。蔡沁瑜昨冷回，若真的有三百位律師，會優先請律師協助解決韓先生的農舍問題。

對於蔡英文總統呼籲郭台銘加碼投資台灣，蔡沁瑜也暗諷說，蔡總統的輔選大將、嘉義縣立委陳明文將三百萬元遺忘在高鐵上，陳明文既然這麼有實力、隨便在高鐵都能掉三百萬，是否請輔選愛將投資台灣。

蔡沁瑜強調，郭台銘到現在都沒有跟她說選不選，郭有自己的想法跟盤算，若他下了決定，是為了選贏、不是選輸，整個組織都要動員起來，郭真的要參選，現在找副手都來不及了，怎麼還有時間去搞形式？「現在球是在國民黨那邊，就看他們怎麼決定」。

蔡沁瑜透露，郭台銘與國民黨中央之間，有許多人穿梭溝通，至於見面的時間點，套句前立法院長王金平的話，就是「順應因緣」；然而，郭與國民黨之間，互信基礎沒那麼高，要見也是私下見，否則萬一發生什麼事，大家媒體都在，要怎麼處理？

傳出交換條件說 郭相當不悅

先前傳出國民黨祭出立法院龍頭與不分區立委第一名，來勸退郭台銘參與大選，後來國民黨中央與郭台銘都否認此事；蔡沁瑜說，郭台銘聽到這件事，第一時間相當不悅，因他最不齒這種交換、酬庸的行為發生，還說：「為什麼要拿這種事來講？」

外傳國民黨馬英九、吳敦義力勸郭台銘回來？蔡沁瑜重申，郭台銘要參選一定是獨立參選，國民黨若發生任何變化，都不會回國民黨。

至於台北市長柯文哲接受媒體專訪表示會思考「郭柯配」的可能性。蔡沁瑜回應說，「柯文哲這樣講沒有先跟郭辦溝通，不知道他發言的心情，但柯文哲跟我們溝通順暢，也是不錯、可考量的人選；但郭先生是政治素人，尋找可以互補的人比較好。」

蔡沁瑜表示，郭台銘在經濟圈歷練這麼多，找到能互補的人才也不難；至於外傳郭台銘有意邀請前行政院長孫運璿的女兒孫璐西搭檔，蔡沁瑜只說，「我沒有聽到這個消息。」

郭陣營針對相關議題回應

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