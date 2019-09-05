被指假學歷 蔡告賀德芬

〔記者蘇永耀／台北報導〕台大名譽教授賀德芬引用台裔美國學者林環牆撰寫的報告，指蔡英文總統的博士學位作假。總統府昨表示，由蔡總統委任律師連元龍、張人志，已正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬女士、林環牆先生涉嫌妨害名譽。
賀德芬昨回應，國人對於一個公共權力者，提出合理懷疑，是民主ABC，公權力必須容許人民質疑，且一般人民與總統是權力不對等，當初開記者會所引述的也是林教授親自調查結果，訴求也僅是希望蔡英文拿出論文，只要提出的證據讓眾人信服，「我也幫她助選！」若將來透過法院釐清真相，「這樣也很好」。
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〔記者蘇永耀／台北報導〕台大名譽教授賀德芬引用台裔美國學者林環牆撰寫的報告，指蔡英文總統的博士學位作假。總統府昨表示，由蔡總統委任律師連元龍、張人志，已正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬女士、林環牆先生涉嫌妨害名譽。
賀德芬昨回應，國人對於一個公共權力者，提出合理懷疑，是民主ABC，公權力必須容許人民質疑，且一般人民與總統是權力不對等，當初開記者會所引述的也是林教授親自調查結果，訴求也僅是希望蔡英文拿出論文，只要提出的證據讓眾人信服，「我也幫她助選！」若將來透過法院釐清真相，「這樣也很好」。