追求民主 陳菊感念忘年交雷震

2019-09-05

〔記者吳柏軒／台北報導〕五十九年前政論家雷震批評時政，遭警備總司令部依叛亂罪逮捕入獄十年，昨適逢被捕日，雷震後人、追隨者及史學研究者齊聚政治大學，舉辦雷震紀念研討會，總統府秘書長陳菊出席感念與雷震的忘年交，緬懷先人追求民主與自由的風骨。

公益信託雷震民主人權基金會舉辦雷震逝世四十週年紀念活動，昨在政治大學舉辦研討會，邀集陳菊、金管會主委顧立雄、雷震外孫金幼陵、人權運動者艾琳達、政大文學院長薛化元等，跨越五十九年時光，緬懷雷震當年對抗國民黨威權統治，爭取民主、自由及憲政。

當年躲避特務 替他傳訊息

陳菊談起與雷震的相識，源自師長郭雨新介紹，一九七○年甫出獄的雷震被特務廿四小時監控，但雷震昂首無懼，她則穿針引線，替長輩、人權關注者艾琳達、三宅清子等人傳遞消息，解密當時透過雷家廚房與親信開的麵店，連結成安全通道，傳遞許多訊息及文稿，也終促成雷震回憶錄《我的母親》出版。

陳菊感慨，民主非天上掉下，而雷震當年不分省籍、黨派的胸襟包容，更以南宋詩人楊萬里的《桂源鋪》堅信民主潮流終難抵擋，籲眾人珍惜；她則擔下責任與工作，自陳只要在總統府一天，便將實行轉型正義，揭密歷史黑幕，包含林宅血案、台大陳文成事件、美麗島事件等。

雷震外孫金幼陵表示，外祖父堅持主張所有人都應平等、自由，入獄十年成白色恐怖受難者；外祖父也提倡不分黨籍、省籍，大家情同手足、攜手並進，要挺著身子，一起工作、奮鬥、爭取、坐牢、維護自由。

雷震民主人權基金會召集人、律師薛欽峰說，雷震早年反威權、反總統無限任期等，讓人權在台灣萌芽，對比中國取消國家主席任期，其高壓專制讓民主淪落低潮，加上近日香港人權法治嚴重倒退，已令自由世界產生重大警惕，盼藉活動讓台灣社會更加了解前人努力與血汗。

政治大學校長郭明政表示，校內已成立雷震研究中心，盼把這份奮鬥精神延續，代代薪火相傳。

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