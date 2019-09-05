港府撤送中條例 黃之鋒：讓步太遲太少

2019-09-05

〔記者黃欣柏、林良昇／台北報導〕香港「反送中」運動延燒數月後，香港特首林鄭月娥昨終於宣布將撤回逃犯條例草案，人在台灣訪問的香港眾志秘書長黃之鋒昨受訪時批林鄭的讓步「太遲且太少」 ，此舉只是因為北京政府希望香港人民在十月一日中共國慶日前別再上街抗議。他強調，抗爭者的五大訴求「缺一不可」，因此抗爭仍會持續下去。

北京意圖緩解十一國慶前的抗爭

黃之鋒近日與香港立法會議員朱凱迪、香港專上學生聯會前秘書長岑敖暉訪台，三人昨天受邀出席由光合基金會舉辦的「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會。

對於林鄭月娥宣布撤回「逃犯條例」，黃之鋒受訪時表示，林鄭的讓步「太遲且太少」，過去兩個多月，香港已有一千兩百人被抓、超過一百人被告，甚至還有至少八個年輕人選擇離開世界，大家感受到香港變成一個白色恐怖、警察全面控制的地方，現在重要的已經不是反不反送中，而是香港人有沒有能力決定自己的未來。

黃強調，先前提出的「撤回逃犯條例」、「成立警察暴力獨立調查委員會」、「收回暴動定性」、「撤銷對抗爭者的控罪」及「實行雙普選」等五大訴求缺一不可，林鄭現在宣布退回條例，只是想讓香港人在十月一日前別再上街抗議，這種「小修小補」不會讓抗議活動停止。

朱凱迪也表示，撤回「逃犯條例」不等於抗爭運動已經勝利，也不可能因為林鄭做了五大訴求中最容易的一項，抗爭運動就會平息，因為五大訴求若沒有全數實現，香港沒有民選的特首、議員，未來還是會有一樣的惡法出來。

台灣挺香港 具有巨大影響力

黃之鋒說，他非常希望世界各國及台灣都能在十月一日前以集會、遊行等方式聲援港人，「一萬個台灣人在台灣支持香港，一定比一萬個人在泰國支持香港的影響力更大」，希望香港跟台灣在面對北京壓力時能夠團結起來。

針對總統蔡英文表態對港立場是「支持關心不介入」，黃之鋒表示，台灣對香港表達支持是非常重要的，但他從來都沒有想過要台灣「介入」香港的抗議活動。

黃之鋒昨也與國民黨立委江啟臣、台北市議員徐弘庭會面，江送黃等人豐原媽祖廟平安符，祈求平安無虞，香港動盪能在智慧中有各方共贏的化解。江啟臣說，很欣慰在會談當下聽到港府釋出善意撤回條例的消息，希望這是香港情勢轉向正向循環與良性互動的轉捩點。

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