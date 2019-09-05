郭找副手 孫璐西、沈春華獲推薦

2019-09-05

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選二○二○年總統，傳出有意找孫運璿的女兒孫璐西搭檔參選；郭辦昨低調回應，關於副手人選各方確實推薦非常多優秀人才，若郭台銘先生將來有機會參選，一定會選擇有能力協助他治理國政的人。

據瞭解，各方推薦的女性副總統搭配人選不只孫璐西，還有二○一六年朱立倫曾經邀約擔任副手遭拒的媒體人沈春華，甚至有人建議可找前總統馬英九夫人周美青，但都只是各方推薦人選，還未到最後拍板邀約探詢階段。

對於外界關注郭與台北市長柯文哲、前立法院長王金平籌劃的結合第三勢力策略遲遲沒進展，造成民調下滑？郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨表示，「我們會想辦法把合作的火再點燃，點燃方式將是思考社會大眾喜歡的方式」；外傳國民黨為防止分裂，願給予郭立院龍頭及不分區立委首位？蔡沁瑜強調，「不屑這樣齷齪的政治交換戲碼，沒有聽說這樣交換，也不想去聽說。」

郭柯王合作熄火？

郭幕僚：會再點火

蔡沁瑜說，「民調本是起起伏伏，有聽聞原因可能三人拖太久還沒有發展，這方面的聲音我們很重視，因為我們知道，大家對三人合作有這麼大期待、出來能夠改變台灣目前政治現狀，我們會往這方面努力。」

至於傳出郭台銘、柯文哲聯合排擠王金平？蔡沁瑜表示，「郭王之間一直有『為台灣的未來打拚』的一致共識，兩人是關公好兄弟，溝通管道非常多且順暢，對總統正副、職務分配沒有興趣，也還沒談到角色定位。」

九月十七日是中選會最後受理申請為總統、副總統選舉被連署人的期限，蔡沁瑜說，九月十七日前一定會給外界答案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法