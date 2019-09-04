高鐵上遺落鉅款╱萬從哪領出 曾銘宗籲陳明文說清

2019-09-04

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委陳明文昨遺落三百萬元現金於高鐵，事件爆發後，陳隨即神隱，外界質疑這麼一大筆錢究竟從何而來？其子陳政廷則出面替父親澄清，強調這筆錢是父親要給他到菲律賓開店的創業基金；不過，曾擔任金管會主委的國民黨立院黨團總召曾銘宗直言「不合理」，籲陳明文應出面說清楚、講明白。

領超過50萬就要申報

針對陳政廷的「創業說」，曾銘宗提兩點質疑，首先，「這三百萬元是從哪裡領出來的？哪一家銀行？」只要提領超過五十萬元，就要登記申報，就會送洗錢防制中心。其次，出境只要帶超過十萬元就會被海關沒收，即便出得去，到菲國也會被沒收，陳明文應出面講清楚，不然會引起更多想像空間。

陳政廷昨晚則出示與菲律賓聯繫的報價單及對話紀錄澄清，強調錢真的是用於創業。

國民黨立委林為洲說，陳政廷說這筆錢有部分要在台灣買設備、原物料，「一定要用現金？這還滿奇怪的」，一般都是用匯款或支票，「這講法兜不起來」。此外，即使要去國外創業也是用匯款；本案牽涉公職人員，就算父母給孩子錢，但這些錢都是要申報財產的，有必要詳細說明。

國民黨台北市議員徐巧芯在臉書發文，指「視金錢如糞土」這句話，講的大概就是陳明文？有消息說是要給兒子去菲律賓投資珍珠奶茶，這說法「真的太有創意了！」徐另指出，一年超過兩百二十萬元贈與要繳稅，「請國稅局查查陳明文給兒子的錢有沒有繳？」徐並在臉書標記「絕對不是政治獻金」、「你信嗎？我是不信啦」等語。

國民黨立委許毓仁在臉書諷刺「現在都流行扛現金出國創業」。前太陽花學運成員吳崢也指出「出入境攜帶現金的上限是十萬元…最後還是要匯出去，既然要匯，為何不直接在國內轉帳，要用現金來轉手？」律師葉慶元也質疑，「三百萬現金哪裡來？有沒有洗錢防制的問題？是不是該查一下？」

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