評政績 蘇虧韓︰落實太平島挖石油

2019-09-01

〔記者洪定宏、王榮祥／高雄報導〕行政院長蘇貞昌昨出席中鋼舉辦的座談會時，在高雄展覽館接受媒體聯訪，評論高雄市長韓國瑜的政績，第一句話就虧說：「韓市長有許多對市民的承諾，包括到太平島開挖石油會有三千億，不必靠中央，我們都很希望看到他選舉時的好構想，能夠真正落實。」

蘇貞昌話鋒一轉，指韓國瑜當選市長以來，還沒看到真正具體實際的建設，並酸說：「不過，看起來倒是有些時候是請假出國，會有家庭旅遊，又有生病請假。」

蘇貞昌又虧說，他比較關心韓國瑜，應該努力堅守崗位，做好公務，也要注意健康，因為市政是很繁重的工作，首長責任很重，市民期待市長做好市政，希望韓國瑜要顧好自己的健康。

韓國瑜的愛情摩天輪政見，因四座基地中就有三座在高雄港區，屬中央管轄；蘇仍保持「語酸」韓國瑜的風格，強調「尚未看到具體計畫」，盼「切合實際」。

蘇貞昌強調，中央鼓勵地方首長堅守崗位，為地方的發展努力，中央全力協助，但相關條件、法律規定和各種用途，都必須切合實際。愛情摩天輪只是聽韓在選舉時喊，還沒有看到具體計畫，但如果有，將秉持公平及協助鼓勵的態度，希望高雄能有更好發展。

高市府︰蘇天天酸溜溜 見不得韓好

針對蘇揆的評論，高市新聞局指出，希望看到敗選後、高升國家最高行政首長的蘇院長，能好好運用職務資源對全國人民做出具體貢獻，不過看起來、完全看不到行政院長政務績效，只看到蘇院長動不動發官威指責地方首長，或天天酸溜溜看不得韓市長好，透過批評韓市長才能上新聞，建議院長以全國人民為重、專心政務，才是人民之福。

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