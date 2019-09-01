返港反送中 已知兩僑生被捕

2019-09-01

〔記者鍾麗華、林曉雲、何玉華、王峻祺／綜合報導〕據政府目前掌握，有兩名在台就讀港生因參加「反送中」示威抗議，遭港警逮捕，除東華大學的李倩瑩外，還有一名就讀台灣藝術大學的港生被捕，詳細的情況仍待了解。

至於實際有多少在台就讀港生遭港警逮捕？陸委會表示，教育部與各大專院校正在清查，駐香港辦事處人員也積極聯繫，希望所有港生都能順利回到台灣上課。

各大專院校九月陸續開學，在台就讀的港生有七千六百多人，部分港生暑假期間返港參加「反送中」示威抗議，近日傳出有在台就讀的港生遭捕。據指出，除台藝大、東華大學的兩名港生外，還有其他港生也被捕，仍待進一步確認，但恐要到學校開學日後，才能確實掌握有多少港生因此無法回台上課。

陸委會︰恐限制出境 無法如期回台上課

陸委會表示，港警正進行大規模的檢控，陸續從示威抗議活動所拍的照片中，逐一過濾與追蹤，並搜捕、傳喚抗議者。遭捕港生恐被限制出境，無法如期回台上課，香港辦事處及校方會予以協處，讓他們都能順利返回校園。

對於東華大學李姓女學生，在香港遭捕後被控暴動罪，東華大學表示，已請教育部駐香港代表就近表達關切，將持續關注提供必要協助，校長趙涵㨗也願意作保，盼望李生能儘速獲得釋放返校就讀。陸委會表示，據悉李姓學生已經委請律師，預計週二在九龍城裁判法院提堂。陸委會香港辦事處並已將相關情形通知李生就讀學校，若李生或東華大學有進一步協處需要，將會提供必要的協助。

立委羅致政表示，台藝大一名三年級羅姓港生，十二日失蹤十九小時，疑似遭港警拘捕，校方透過管道提供協助，在律師的協助下，已在十三日返家；校方目前正在積極聯繫中。羅致政呼籲各校及教育部應主動關心，了解學生的安危。

教育部國際司則表示，昨天上午接獲東華大學反映，香港籍李姓學生在香港參與示威抗議活動被港警拘捕，教育部在第一時間與陸委會香港辦事處及教育部駐港人員聯絡了解情況，據教育部駐港人員回報，李姓學生已聘律師維護權益。

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