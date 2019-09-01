郭董挑副手 傳屬意侯友宜二哥侯明鋒
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2019-09-01

現任高醫院長 郭辦：侯院長是不可多得的優秀人才

〔記者張慧雯、周湘芸、何玉華／綜合報導〕甫從中東參訪回國的鴻海創辦人郭台銘，宣布參選總統可說是箭在弦上，傳出副手口袋名單的秘密武器是新北市長侯友宜二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒，對此，郭台銘辦公室昨日回應「侯明鋒院長是不可多得的優秀人才，郭先生有空一定親自拜訪」。

侯友宜稱毫無所悉 與兄不談政治

侯友宜昨出席活動對此表示，他和哥哥從不談政治，也毫無所悉，「要選舉的就去選舉，要做事的就好好留下來做事。」

韓國瑜獲國民黨提名為總統候選人後，侯友宜已多次讓韓國瑜碰釘子。侯先是以「市政優先」為由，暫時拒接新北市的國民黨總統立委聯合競選總部主委一職；接著又在韓國瑜提出重啟核四議題時，直接斥為「假議題」，還不客氣回說「沒有能力處理核廢料，就沒資格使用核電。」

新北大票倉動向 國民黨恐更加憂心

如今，侯友宜二哥侯明鋒傳出被郭營鎖定是副手名單之一，恐怕又讓侯友宜與韓國瑜、國民黨之間的氣氛更加緊繃。若政局情勢發展、傳言最終屬實，國民黨在全國大票倉新北市的選票流向，將讓黨中央更加憂心忡忡。

郭台銘辦公室則指出，非常謝謝各界善意的提醒和推薦，侯明鋒院長與郭台銘曾透過永齡慈善基金會，攜手推動乳癌防治工作，是不可多得的優秀人才，郭台銘相當敬重侯院長，辦公室也會轉達這位優秀人選給郭台銘；而郭先生延攬各界人才不遺餘力，有空一定親自拜訪，爭取支持。

侯友宜昨被問到此事時表示，「我只知道哥哥一直很專心在照顧病患，長期都在南部服務」。侯強調，兩人從小一起長大，雖然感情好、無話不談，但從來沒有聊過政治。

侯友宜也懷疑說，哥哥每天都在做學術研究，帶著高雄醫學大學附設醫院團隊去照顧很多病患，自己都忙得不可開交，「還有心情去管這檔事嗎？」

被問到是否支持哥哥擔任副手，侯友宜說，很多事不能替哥哥回答，大家應該去問他，前一天知道哥哥還在日本，不知道是否返台，只知道他還在專心當醫生。

侯友宜指出，哥哥從來不給他建議，他也從來不給哥哥建議，因為大家都長大成人，各有各的想法，每個人扮演好自己的角色，就像自己當市長就好好把工作做好。侯並說，台灣這麼小，選舉都是一時的，想做事的就留下來好好做事，想選舉的就去選舉，總是要有人留下來做事。

  • 鴻海創辦人郭台銘參選總統態勢日趨明朗，傳出副手口袋名單是新北市長侯友宜二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒（右）。圖為今年五月郭台銘和侯明鋒同框出席永齡華人抗癌聯合行動記者會。（資料照）

    鴻海創辦人郭台銘參選總統態勢日趨明朗，傳出副手口袋名單是新北市長侯友宜二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒（右）。圖為今年五月郭台銘和侯明鋒同框出席永齡華人抗癌聯合行動記者會。（資料照）

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