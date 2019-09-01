郭董挑副手 傳屬意侯友宜二哥侯明鋒

2019-09-01

現任高醫院長 郭辦：侯院長是不可多得的優秀人才

〔記者張慧雯、周湘芸、何玉華／綜合報導〕甫從中東參訪回國的鴻海創辦人郭台銘，宣布參選總統可說是箭在弦上，傳出副手口袋名單的秘密武器是新北市長侯友宜二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒，對此，郭台銘辦公室昨日回應「侯明鋒院長是不可多得的優秀人才，郭先生有空一定親自拜訪」。

侯友宜稱毫無所悉 與兄不談政治

侯友宜昨出席活動對此表示，他和哥哥從不談政治，也毫無所悉，「要選舉的就去選舉，要做事的就好好留下來做事。」

韓國瑜獲國民黨提名為總統候選人後，侯友宜已多次讓韓國瑜碰釘子。侯先是以「市政優先」為由，暫時拒接新北市的國民黨總統立委聯合競選總部主委一職；接著又在韓國瑜提出重啟核四議題時，直接斥為「假議題」，還不客氣回說「沒有能力處理核廢料，就沒資格使用核電。」

新北大票倉動向 國民黨恐更加憂心

如今，侯友宜二哥侯明鋒傳出被郭營鎖定是副手名單之一，恐怕又讓侯友宜與韓國瑜、國民黨之間的氣氛更加緊繃。若政局情勢發展、傳言最終屬實，國民黨在全國大票倉新北市的選票流向，將讓黨中央更加憂心忡忡。

郭台銘辦公室則指出，非常謝謝各界善意的提醒和推薦，侯明鋒院長與郭台銘曾透過永齡慈善基金會，攜手推動乳癌防治工作，是不可多得的優秀人才，郭台銘相當敬重侯院長，辦公室也會轉達這位優秀人選給郭台銘；而郭先生延攬各界人才不遺餘力，有空一定親自拜訪，爭取支持。

侯友宜昨被問到此事時表示，「我只知道哥哥一直很專心在照顧病患，長期都在南部服務」。侯強調，兩人從小一起長大，雖然感情好、無話不談，但從來沒有聊過政治。

侯友宜也懷疑說，哥哥每天都在做學術研究，帶著高雄醫學大學附設醫院團隊去照顧很多病患，自己都忙得不可開交，「還有心情去管這檔事嗎？」

被問到是否支持哥哥擔任副手，侯友宜說，很多事不能替哥哥回答，大家應該去問他，前一天知道哥哥還在日本，不知道是否返台，只知道他還在專心當醫生。

侯友宜指出，哥哥從來不給他建議，他也從來不給哥哥建議，因為大家都長大成人，各有各的想法，每個人扮演好自己的角色，就像自己當市長就好好把工作做好。侯並說，台灣這麼小，選舉都是一時的，想做事的就留下來好好做事，想選舉的就去選舉，總是要有人留下來做事。

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