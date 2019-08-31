108輛405億元 M1A2T預算曝光

2019-08-31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國上月宣布售我一○八輛M1A2T戰車，強化我國地面防衛能力。根據國防部明年度預算書內容顯示，國防部已將M1A2T戰車採購預算，自機密預算改列公開預算，全案自今年執行至二○二七年，共約四○五億二四一五萬九千元。至於採購F-16V戰機特別預算條例，則尚未送抵立院。

據了解，由於美方去年尚未同意販售我國新型戰車，因此國防部去年將M1A2戰車採購預算，編於機密預算內，直到美方確定售我戰車後才改列公開。而明年度預算為四十五億元，用於採購前準備作業。

陸軍在預算書中提及，陸軍現役主力戰車，仍為美軍上一世代的科技水平，恐無法與共軍主力戰車相互抗衡，未來執行聯合國土防衛戰作戰時，也難有效達「濱海決勝」任務及支持「戰略持久、戰術速決」軍事戰略指導。唯有建置新一代主力戰車，發揮裝甲部隊的機動靈活、迅速分合特性，有效克敵制勝。

除正規軍備，國防部也開發新裝備，根據國防部明年度預算書內容所揭，軍備局將自明年至二○二三年，編列四年期、共計二．五億元預算，推動「肌耐力增強行動力外骨骼系統研製與驗證」案，參照其他國家研製的先例，此系統將可保護官兵，並增強其負重力、敏捷度。此案為中科院申請科學發展基金之案，未來將和軍備局、民間廠商與學校合作。

劍翔無人機 可能編在機密預算

此外，中科院在今年度的「台北國際航太暨國防工業展」，展示搭載「劍翔」反輻射無人機的發射車，此案已執行量產計畫，預計六年內生產一○四架。民進黨立委王定宇前天透過臉書披露，該案預算約一百五十億元，國防部昨將明年度公開預算送至立法院，未見相關建案、期程與金額，預料可能編列在機密預算。

「劍翔」無人機可用於制壓敵軍雷達，且發射後不再回收，可能具備衝撞、擊毀敵方雷達的性能。而中科院航空所長齊立平日前受訪表示，相關預算已經編列，該型搭載在發射車上的無人機，可進行單擊或群攻。

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