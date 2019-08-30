綠營批韓國瑜 在高雄人傷口上撒鹽

2019-08-30

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統提名人韓國瑜競選總部、高市議會氣爆善款調查小組昨天開記者會，民進黨議會黨團反擊，直指這是韓國瑜為搶救其低迷選情及民調所採用的逃生術，如果他不改變戰術，就是把人民當傻子，也痛批這是在高雄人傷口上撒鹽。

民進黨議員康裕成、高閔琳、陳慧文、黃文益、何權峰、簡煥宗、林智鴻連袂召開記者會，反擊韓陣營「七三一氣爆善款濫用內幕解構」。

黃文益出示美麗島電子報最新六都市長滿意度、信任度調查，指韓國瑜都吊車尾，此時他獨特的逃生術又出來了。林智鴻指出，韓國瑜面對外界對他說謊質疑，都是開新的視窗轉移焦點。

高閔琳指出，國民黨質疑氣爆善款、公共藝術，但都拿不出新證據，她說，氣爆善款在網路上都查得到，其運用必須經善款委員會決議，而這委員會是前總統馬政府同意組成，難道韓國瑜是在質疑馬英九嗎？

康裕成批國民黨對高雄氣爆什麼事都沒做，還批評有做事的人，更可惡的是把氣爆事件當作政治提款機。

民進黨立委賴瑞隆批說，再次凸顯國民黨對高雄的無心與無情，請韓國瑜團隊不要把氣爆當政治提款機，閉上你們的抹黑嘴。

民進黨立委李昆澤表示，這分明是「追蹤器式的抹黑」！陳菊明明在勘災，怎可抹黑造謠成按摩？

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