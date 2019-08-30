韓農舍爭議 蔡：應對社會說清楚

2019-08-30

〔記者顏宏駿、陳璟民／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬位於雲林縣的違建農舍惹議，李日前以八百多萬元賣掉，盼能止血。對此，蔡英文總統昨到彰化拜訪基層受訪時表示，有關農舍一事，應由韓國瑜與家人盡其所能地對社會說清楚，讓社會釋疑。

台北市長柯文哲在政風宣導場合受訪表示，選舉過程一次次看到候選人格局，要選總統的人，不要為了八百萬元在糾葛，這會被人看破手腳，這是戰略錯誤，如果重來一遍，拆掉就算了，人家說棄車保帥，純粹就選戰策略來看，這個動作（李賣農舍）就不對了。

柯：為八百萬在糾葛 被看破手腳

立法院長蘇嘉全二○一一年競選副總統時（搭配蔡英文），也被爆農舍爭議，蘇的農舍合法，結果捐出去，李佳芬的農舍違建卻賣掉，媒體舉兩人對照的例子詢問柯的看法，柯回應，有一句話「捨得、捨得，能捨才能得」，從選戰技術考量，這個舉動（李賣農舍）是錯的。

另，針對柯文哲提到親美日、友中國，對中國不要逞口舌之快；蔡英文說，擔任市長或許可以這樣隨便說說，但作為總統，卻必須要說清楚，若是說不清楚，會被國際社會誤解。

至於柯文哲日前要蔡總統回答她的台灣價值是什麼，蔡前天回應「人民不是選她來當名嘴、鬥嘴的」，對此，柯說，蔡英文答說台灣價值是堅持民主自由，台灣主體與安全，那他就要問「我們所作所為哪一樣不是這樣，我做了哪一樣不符合台灣價值」？

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