玉山計畫 讓鳳凰飛進來… 國際頂尖專家 來台交流

2019-08-30

〔記者吳柏軒／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨針對國內高階人才外流提出意見，卻失言：「鳳凰飛走了，進來一大堆雞！」引發國內學界議論；有大學指出，台灣不怕「鳳凰出去」，重點在於「鳳凰也飛得進來」，教育部自一○七年就推動玉山學者等多項計畫，強化延攬國際頂尖人才，如今年海洋大學就聘到法國海洋生物專家杜福爾（Sylvie Dufour）、清華大學則聘到日本奈米流體學先驅北森武彥等權威學者，不只教書，更帶來團隊交流，增進研發，亦使台灣躍上國際舞台。

也要留住國內人才

教育部陸續推出玉山計畫、彈薪計畫等多項計畫，延攬國際人才也要留住國內頂尖人才，其中光是玉山計畫，大學可提出申請，資深者年薪最高可達五百萬元，玉山青年學者可獲年薪最高一百五十萬元，這兩年招攬國際學術人才，玉山學者累計已逾卅四人、玉山青年則逾四十四人。

面對韓國瑜批評高階人才「鳳走雞來」說法，台灣海洋大學校長張清風表示，今年透過玉山計畫聘到法國國家科學院（CNRS）海洋生物與生態研究中心主任杜福爾，絕對是國際重要學者，而且她背後有卅到五十名高級研究員團隊，對台、法雙邊都能帶來海洋研究幫助，當初很不容易才說服她來台三年協助研究。

台灣大學研發長李百祺表示，台灣不怕「鳳凰出去」，重點要讓「鳳凰也飛得進來」，例如玉山計畫審查嚴謹，台大累計申請十多名，透過教育部及學校經費補助，添購國際學者所需昂貴設備、找博士生人才等，讓其自由發揮，達學界正向循環；甚至留才方面，台大也透過玉山計畫，將在新加坡發展多年的台大校友、醫師科學家黃韻如等「挖回國」，帶回更優質的癌症醫療研究。

另外，清華大學聘請日本研究奈米流體學的先驅北森武彥等國際學者，可和清大奈微所、動機系等研究群把技術水平推向更高境地；成功大學則透過玉山青年學者把工學領域的青年才俊鍾昇恒留住，可在台灣持續研發其能源材料、高能量密度電池等專長。

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