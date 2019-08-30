柯家軍回鍋 議員批六大公司恐成小金庫

2019-08-30

〔記者楊心慧、陳璟民／台北報導〕六大公司高層包含台北市畜產公司前總經理姚量議、悠遊卡公司董事長特助邱昱凱、北農董事長室秘書董德堉先前都曾在市府相關單位不同位子，但最後都「被請辭」，沒想到後來卻一一回鍋，由於幾位人選都參與柯選舉等政治事務，被外界質疑是政治酬庸，議員質疑，六大公司恐成柯民眾黨的小金庫。

三人曾參與柯選舉 最後都「被請辭」

柯文哲昨在政風宣導活動場合受訪表示，要去討論的是他們在工作的效率上、能力上有沒有問題，要談適不適任、工作有哪個地方做不好，而非他認不認識他們，就算他不認識他們，當市長五年也都認識了，至於要查上班有沒有打卡，就照標準作業流程去討論。

台北市政府投資的台北農產運銷公司、台北漁產運銷公司、台北花卉產銷公司、台北畜產運銷公司、悠遊卡公司、台北捷運公司等六大公司，不少高層都是替柯文哲輔選、衝聲量的「柯家軍」。

畜產公司前總座姚量議 又回任總經理

姚量議去年六月以「完成階段性任務」為由辭去台北畜產公司總經理職務，據傳柯最近到中南部趴趴走，姚出力不少，如今又被找回來任總經理。

漁產公司黃俊誠、花卉公司呂瀅瀅 都曾輔選

不止姚量議，包含台北漁產公司黃俊誠、花卉公司副董事長呂瀅瀅都是柯輔選人員，今年四月皆陪柯參加媽祖遶境。台北捷運公司董事長李文宗是柯文哲高中同學，原先是市長室主任，但沒有相關背景卻被拔擢成為月薪四十萬的北捷董座，當時一度引起議員批評。

北捷董座李文宗 悠遊卡特助邱昱凱 柯人馬

悠遊卡公司董事長特助邱昱凱，在柯第一任時進市長室，在二○一五年涉關說替代役被揭發後請辭獲准，沒想到去年替柯文哲打贏選戰後又回鍋悠遊卡公司 坐領高薪。

北農秘書董德堉 被爆上班弄「柯粉俱樂部」

北農董事長室秘書董德堉也是在柯第一任時因參與輔選，柯上任後進觀傳局當專委，後因競選活動經費問題，被柯要求走人，而今也回鍋北農坐領高薪，還被爆上班都忙著弄「柯粉俱樂部」，並安排柯假日到外縣市的行程，上班甚至不用打卡。

議員簡舒培質疑，柯去年底連任後，把輔選幹部都放到市府投資的公司裡，如果依柯很討厭酬庸的標準，董德堉之前還幫柯調Youbike到彰化，卻進到北農公司，其專業、經歷到底是什麼？柯應講清楚說明白。

簡舒培強調，更擔心的是，柯文哲成立台灣民眾黨後，這樣的事是否更嚴重，因柯需要更多資源養更多的人，尤其民眾黨可能尚無募款能力，卻馬上要輔選，市府投資的公司是不是從柯市長的小金庫，變成民眾黨的小金庫？這是市民跟市議員關心跟擔心的。

議員戴錫欽指出，六大公司還是要用人唯才，這些人是否適才適所，需用工作表現說服大家，而不是和柯熟識或親近才被任用，這部分柯應要讓他們說服外界質疑。

台北市場處表示，柯文哲已多次要求台北農產、漁產、畜產及花卉公司等總經理，應具專業素養，並落實公司自治管理及提升經營績效，絕無酬庸情事。

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