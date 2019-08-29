李佳芬：若重選 會對從政說NO／柯P：選市長還可以 得意忘形要小心

2019-08-29

〔記者沈佩瑤、施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜話題不斷，其夫人李佳芬近日接受周刊訪問時表示，沒想到一路走到後來「走鐘」，並說「如果可以重選，對於從政之路我會說NO ! 」對此，台北市長柯文哲昨受訪表示，選高雄市長還可以，但不要得意忘形，「後面那個（指選總統）就有點超過界線」。

柯文哲表示，準備參選總統需要一定程度的訓練，他在二○一四年參選市長，當時單是請部會首長幫忙上課一輪，就要一年，若是中央，那上課時間就要更久，沒那麼容易，韓國瑜在高雄要做市政又要搞懂國政。

李怨黨沒幫韓 中常委：胡說八道

李佳芬訪問中也抱怨，韓國瑜不斷遭攻訐、抹黑，黨與中央政府都沒人幫韓。國民黨中常委江碩平受訪時不以為然的說，「胡說八道」，強調黨主席吳敦義費了很大的力量，找盡所有關係與前鴻海董事長郭台銘溝通協調，希望勸退郭，只是沒有對外透露，李佳芬的說法並不實在。

黨內不願具名人士也評論，雖然「黑韓」確實存在，但許多爭議性話題，諸如韓自爆車子被裝追蹤器、李佳芬農舍違建等，都是韓國瑜自己惹出來的問題，況且黨中央也盡力幫韓輔選，甚至開除前中評委陳宏昌、楊秋興等人，李佳芬的抱怨之詞並不公道。

國民黨文傳會代理主委程美華則說，韓國瑜是經過國民黨公平公正公開的初選機制所產生的總統參選人，黨中央會盡心盡力輔選，讓韓勝選，明年重返執政。

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