李佳芬農舍買家陳小姐：八百多萬購入超划算

2019-08-29

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕明知有爭議仍買下高雄市長韓國瑜夫人李佳芬位於雲林古坑的農舍，住在屏東縣的神秘買家陳小姐昨天曝光，她同時透過友人接受本報專訪表示，買下爭議農舍，第一是要滿足父母退休後務農的生活樂趣，同時方便家住台中的大哥就近照顧父母，而且只用八百多萬元就買下農舍，價格非常划算。

陳小姐友人表示，陳小姐在屏東縣經營景觀園藝及農牧營造，事業相當成功，因為父母嚮往退休後能到鄉間過著優閒生活，為了讓父母實現農村生活夢想，享受農村田園樂趣，所以才買下農舍。

為何不就近在屏東置產，反而大老遠跑到雲林縣買爭議農舍？陳小姐友人表示，陳小姐畢竟已經嫁人，父母年紀大了，陳小姐的大哥會擔起多數的照顧責任，而大哥住在台中，台中到雲林只要一小時車程，在雲林置產方便大哥就近照顧父母。

至於農舍爭議部分，陳小姐友人指出，陳小姐在購買前當然找律師研究過，並認為，只要依照法律規定去改善，爭議問題應能順利獲得解決，如今農舍已經過戶，她也會依法進行改善，會配合主管機關查驗，而為了保障自己的權益，也已委請律師提起訴願等行政程序。

陳小姐友人表示，李佳芬爭議農舍占地廣達五百坪，建坪更達一百三十坪，內部的裝潢和設備都很完整，陳小姐只用八百多萬元就入手，覺得相當划算，即使有爭議需要解決，但只要依法改善後，這仍是一筆相當好的買賣。

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