韓國瑜頒獎又挨嗆 特優里長：苦民所苦 睡到中午

2019-08-29

〔記者洪臣宏、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天表揚特優暨資深里長，特優里長上台領獎時輪番開嗆，正興里長沈秀玲秀出貼在胸前的「苦民所苦？睡到中午！」要韓「趕快辭職去選總統！」三川里長莊晉勳則拿出罷韓連署書，要韓「罷免自己」，場面尷尬。

韓：尊重有不同意見的里長

對接連被嗆聲，韓國瑜受訪時表示，台灣本就是民主社會，大家可以表述自己的政治意見，但他認為，頒獎時就領獎狀，里長自己的意見在別的場合講比較好，公與私要分開，一六九位里長有一六七位很開心，兩位有不同意見的里長，他予以尊重。

高雄市政府在大寮區「享溫馨」餐廳表揚全市一六九位特優暨資深里長，韓國瑜頒獎給獲獎里長，卻接連有特優里長開嗆，引起台下騷動。

因七一九水患而和韓國瑜槓上的民進黨正興里長沈秀玲，領獎時突然拉下夾克拉鍊，秀出「苦民所苦？睡到中午！」貼紙，對著韓說：「後花園著火了！（指郭台銘可能參選）趕快辭職去選總統！」韓則微笑以對。

三川里長促韓自簽罷免連署書

稍後上台的三川里長莊晉勳則拿罷韓連署書給韓，韓一看就說「要抗議嗎？」並手指其他方向示意離開，未接受連署書。

沈秀玲說，七一九水患是因為強降雨造成，但高市府封閉滯洪池三處閘門，造成正興里淹水九十二公分，上百戶受災，迄今韓國瑜跟市府一個道歉都沒有，既然無心市政，就應辭職去選總統。

莊晉勳表示，韓國瑜曾說做得不好會罷免自己，他覺得韓做得不好，很多政策都跳票，之前wecare高雄召集人尹立拿罷免書給韓，韓相應不理，如今有機會同台，特地送來給韓；他事後在臉書嗆說：「因為咱高雄所有的里長都比市長更像市長！」

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