李佳芬賣農舍 林俊憲質疑假過戶真脫產

2019-08-29

〔記者謝君臨、陳文嬋／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬昨宣布，已將雲林違建農舍售出，引發質疑。民進黨立委林俊憲指出，立法院長蘇嘉全當年也面臨農舍爭議，雖合法但仍捐出，但李的農舍就算過戶也是違建，且買賣時間點敏感，恐有「假過戶、真惡性脫產」之虞；國民黨立委曾銘宗則說，兩者情況不同，不要泛政治化。

林俊憲表示，當年蘇嘉全是合法農舍，沒有違建問題，仍在強大的社會壓力下負起責任，將農舍捐出。反觀韓國瑜夫婦在農舍事件爆發後，李佳芬曾信誓旦旦發了四點聲明，提到如果是違建就拆除，結果現在耍了一招，聲稱已買賣過戶，但違法是既定事實，不會因過戶不見，社會的道德譴責仍會存在。

王定宇酸韓氏夫婦「很重視理財」

林俊憲批評，韓氏夫婦知法犯法還玩弄法律，此事恐引起後續效應，沒辦法就此止血。林提出兩點質疑，一是買賣時間點太巧，恐有「假過戶、真惡性脫產」之虞；其次，明知農舍違建可能面臨拆除，還會有人買？林認為，韓氏夫婦用了一個最糟糕的處理方式，恐怕會製造出更多問題。

民進黨立委王定宇指出，李佳芬的農舍是雲林縣政府裁定的「違法農舍」，是違法現狀還沒處理的不動產、不知道是否要全拆的「待裁決標的」，「這樣…有人會買喔？」那真的是為朋友兩肋插刀的「好人」。

王定宇強調，韓氏夫婦的農舍違法明確，卻還不斷以程序、訴願來拖延公權力處理，現在還以「違法現狀」賣掉了，真的是很重視「理財」。王並以當年蘇嘉全農舍完全合法，在國民黨窮追猛打下，最後決定全部捐出去，做為對比。

林德福盼韓農舍「就沒有事了」

不過，國民黨立委曾銘宗反駁說，「蘇嘉全那個不一樣，他那是自己建的，而且規模非常大」，李佳芬的農舍則是向一般建商買的，且違建部分已拆除恢復原狀，有人願意買，就和一般的買賣一樣，這兩件事情的情況完全不一樣，不要類比，也沒必要進一步再泛政治化。

國民黨立委林德福也認為，李佳芬將農舍賣出，買方會知道這產權過去有違章之類的狀況，但願意買，就表示願意承受，這件事到此就可以斷了，「就沒有事了」。

民進黨高雄市議員林智鴻批評韓國瑜夫妻先說謊未增建被拆穿，又改採訴願拖延拆除，如今又選擇損失最小的變賣出售，凸顯兩人的道德標準，不怕爭議又捨不得放手，心中仍有貪心的心態，是社會最壞示範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法