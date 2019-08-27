分不清美商會、美僑俱樂部？韓︰誰發我薪水 怎會不知道

2019-08-27

〔記者王榮祥、呂伊萱、林良昇／綜合報導〕高雄市長韓國瑜廿一日受邀出席美國商會午宴，演講時回顧美僑俱樂部工作經驗，似將美國商會（The American Chamber of Commerce in Taipei）與美僑俱樂部（American Club Taipei）混為一談，引起議論。韓國瑜昨指出，自己的薪水是American Club（俱樂部）發的，怎麼會不知道呢？

韓說明，American Chamber有很多會員都是American Club的會員，希望拉近彼此距離並感謝大家，且當年學雜費是很多人的幫忙，這只是一個情感互動，連這個都被放大檢驗，真是不可思議。

他話鋒一轉，強調因過去有這樣的生活經驗，所以高雄市今年開始開創全台灣勇敢的一步，硬擠出兩千萬元，有廿四所學校從今年九月開始實施中英雙語教育，讓下一代與國際接軌。

台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）昨出席「人才循環大聯盟計畫白皮書」啟動儀式，會前接受媒體訪問時表示，很多人經常搞混美國商會與美僑俱樂部，他們也常接到打錯的電話，是稀鬆平常的事。此外，傅維廉也肯定韓盡力用中英文表達看法及回答問題，同時表示樂意邀請所有總統候選人到商會交流。

揚言告「黑韓」被質疑喊假的

此外，韓陣營揚言對「黑韓」言論全面提告，但對批韓「喝酒、抱女人」的前國民黨中評委陳宏昌，以及前高雄縣長楊秋興、媒體人黃光芹等人的批評卻還未提告，遭黨內質疑「喊假的」。韓競辦昨表示，已寫好訴狀，等韓本人最後確認後，就會委由律師提告。

「現在誰看台北？大家都在看高雄」

另外，韓國瑜昨在高雄市政府舉辦的財政研討會致詞指出，日前到台北開會搭計程車時，隨口問了司機︰「現在台北經濟發展怎麼樣？」司機卻搖頭說，「現在誰看台北？大家都在看高雄！」讓他感受到這八個月來，高雄的形象、知名度、被關注度，是這幾十年從來沒有過的，這是一個契機，也是嚴峻挑戰。

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