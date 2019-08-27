郭 續推初選政見 王 堅持參選到底

2019-08-27

〔記者陳柔蓁、邱燕玲、沈佩瑤、陳鳳麗／綜合報導〕二○二○「郭柯王」三人結盟拚總統大選的態勢漸趨明朗，還傳出台北市長柯文哲借將給郭王兩陣營；不過，鴻海創辦人郭台銘昨未鬆口，僅透過幕僚表示要繼續推動初選提出的政見；前立法院長王金平前天受訪時仍堅持「參選到底」，至今仍保留獨立參選的選擇。對於三人結盟是否就此談妥？柯昨天說，不用談妥，會成就會成。

結盟？ 柯：會成就會成

郭陣營團隊最近頻頻加入新血，郭幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤說，現在沒有競選團隊，是基金會成員補充，主要負責基金會日常業務，加強媒體聯繫；此外，在初選過程中發現，年輕人是國家的未來，因此成立永齡青年平台並成立青年智庫，跟選舉沒有直接關係。

柯幕僚李縉穎加入郭營

至於台北市長柯文哲幕僚、「國際政經戰情室」成員李縉穎也加入永齡基金會，被解讀為向柯借將，劉宥彤指出，郭在初選過程中，發現對公共事務的參與，可以調整成對政府政策的建言，因此在慈善捐款之外，也進行公共領域的事務，延攬跟政治有涉獵的年輕人。

外傳郭台銘要脫黨參選，將在週五啟動連署。劉宥彤表示，截至目前郭都沒說要選，一切言之過早。不過，郭妻曾馨瑩的堂哥曾惠騰昨天說，郭粉為了郭台銘獨立參選已準備好，各縣市都有負責人進行連署，有信心半個月內就能完成二十八萬餘份的連署書，南投縣則希望達到一萬人連署。

曾馨瑩堂哥：郭粉備戰

至於王金平，他在宣布參選總統時就直指總統大選，最後未參加黨內初選，即使高雄市長韓國瑜在初選中出線並獲國民黨提名，王仍堅持參選到底。

對於九月是否有機會發動總統連署，王金平八月初受訪時曾說，已經有很多人幫他連署了，「不是我發動的，都是自動自發來連署的」，應該也已經完成很多的連署了；但對於是否要脫黨參選？王金平說，沒有脫黨的事情，他繼續勤走基層，其他的事以後再說。

柯文哲昨受訪證實，戰情室幕僚李縉穎已經請辭加入郭營，去年市長選舉期間的競選總部發言人蔡峻維也在王金平陣營。柯說，年輕幕僚本來就會跑來跑去，這沒甚麼好奇怪的。

面對媒體追問郭柯王三人是否已碰過面談妥？只見柯笑笑說：「這有需要告訴你們嗎？不需要吧！」這種事情哪有什麼談妥不談妥，會成就是會成。

柯營幕僚昨低調透露「三方溝通管道一直很暢通」，並稱郭陣營有意主導，「市長對這沒有意見」，但對方應負起圈起三陣營的責任，重點在於理念而不是利益的結合。

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